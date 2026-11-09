Sibirya yerini Akdeniz’e bırakacak! Uzman isim tarih verdi, İstanbul’da sıcak ne zaman yükselecek?

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Sibirya soğuğunun etkili olduğu İstanbul’da sıcaklığın ne zaman yükseleceğini açıkladı. ‘Bu sabah en soğuk sabahtı’ diye belirten Tek, “Yarından itibaren sıcaklıklar biraz daha artacak. Çarşamba günü 16-17 derecelere kadar yükselecek. Hafta sonuna doğru İstanbul'da 20 dereceleri bulmuş olacak” dedi. “Bu kez güneyli rüzgarlar başlıyor” diyerek uyaran Tek, gece saatlerinde zayıf sağanak etkisinin olabileceğini ifade etti.

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Beklenen kar yağışı Türkiye’de Doğu Anadolu Bölgesi’nde Perşembe günü itibariyle etkisini gösterirken, Meteoroloji ve Meteoroloji Uzmanı Adil Tek’ten yeni uyarılar peş peşe sıralandı. Peki hangi illerde kar yağışı bekleniyor? İstanbul’da kar yağışı ne zaman etkisini gösterecek? İşte son uyarılar…

A Haber ekranlarında yeni hava durumu raporunu değerlendiren Adil Tek, İstanbul'da sıcaklıkların hafta boyunca kademeli olarak yükseleceğini, hafta sonuna doğru ise 20 dereceye ulaşabileceğini belirtti. Tek, Marmara Bölgesi'nde hafif yağış geçişlerinin de görüleceğini söyledi.

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"YAĞIŞ DOĞU'YA KAYIYOR"

İstanbul’da sıcaklıkların 1 ile 6 derece arasında değiştiğini ifade eden Tek “Yağışlı hava yurdun batısını terk ederek doğusuna doğru kaymaya başladı. Batıda ise yüksek basınç sistemi yerleşti. Bu sistem sis, pus ve kirli hava oluşturmaya başlıyor” dedi.

“İstanbul’da hava sıcaklığı ne zaman yükselecek?” sorusunu cevaplayan Tek “Bugün İstanbul'da sıcaklık 13 dereceye kadar çıkıyor. Yarından itibaren sıcaklıklar biraz daha artacak. Çarşamba günü 16-17 derecelere kadar yükselecek. Bu kez güneyli rüzgarlar başlıyor. Akdeniz'den gelecek sistemler var" ifadelerini kullandı.

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"GECE ZAYIF YAĞIŞ VAR"

Tek “İstanbul'da gün içerisinde yağış yok ancak akşam ve gece saatlerinde Orta Akdeniz'den gelecek bir sistem var. Marmara'nın güneyi, Ege'nin güney kesimleri ve İstanbul ile birlikte Marmara'nın genelinde gece saatlerinde etkili olacak. Bunlar çok kuvvetli yağışlar değil, zayıf yağışlar" diyerek sağanak etkisinin bitmediğini belirtti.

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"HAFTA SONU ARTACAK"

Hafta sonuna doğru sıcaklıkların daha da artacağını belirten Tek, "Dün en soğuk gündü, bu sabah en soğuk sabahtı. Artık sıcaklıklar yükseliyor. Hafta sonuna doğru İstanbul'da 20 dereceleri bulmuş olacak. Diğer illerde de batıdan başlayarak sıcaklıkların artacağını söyleyebiliriz" dedi.

Öte yandan Meteoroloji’nin son raporuna göre ise Salı günü Batı’da şiddetli sağanak, Doğu’da ise kar yağışı etkili olacak. Batıdan yurda giriş yapan yağışlı sistem, iç bölgelerdeki soğuk havayla çarpışarak etki alanını genişletecek ve iç kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışına dönüşecek. İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun belirli bölgelerinde beyaz örtü kendini gösterecek.

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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugünkü hava durumu raporuna göre, ülke genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara'nın batısı, (Afyonkarahisar dışında) Ege ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tahminlere göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek.

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