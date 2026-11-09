Kar kalınlığı 1 metreye ulaştı, göller çeşmeler dondu! 15 ilde kar sonrası üşüten görüntü
Meteoroloji’nin bu haftayı işaret ederek yaptığı kar yağışı uyarısının ardından bazı illerde hava sıcaklığı eksilere düştü, yüksek noktalar beyaza büründü. İşte soğuk havanın etkili olduğu 15 ilde kar yağışı sonrası görüntüler…
MUŞ
Muş'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaşırken, 10 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolu da ulaşıma kapandı. Ekiplerin yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı ve fırtınaya karşı karla mücadele çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.
KARS
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili oluyor. Hamamlı köyü mevkisinde ise küçük göletler dondu. Sarıkamış Kayak merkezi ve ilçeyi çevreleyen dağlar beyaz örtüyle kaplandı.
SAMSUN
Samsun'un Alaçam ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, 1020 rakımlı Kızlan Yaylası'nı beyaza bürüdü. Kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanan yayla, sabah saatlerinde dron ve cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
TRABZON
Trabzon'da aralıklarla etkili olan sağanağın ardından hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Şalpazarı, Akçaabat, Of, Çaykara, Düzköy, Hayrat ve Maçka ilçelerinin yaylaları ve yüksek kesimdeki mahallelerinde karla mücadele çalışmaları gerçekleştiriyor.
ARTVİN
Artvin'de il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Kar yağışıyla Artvin şehir merkezinin yüksek mahalleleri ile Şavşat ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplandı.
Kentin önemli turizm merkezlerinden Kafkasör Yaylası'nda kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye, Atabarı Kayak Merkezi'nde ise 50 santimetreye ulaştı.
Artvin-Ardahan kara yolu güzergahında bulunan Şavşat Sahara Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
RİZE
Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kent merkezinde yağmur etkisini sürdürürken yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösteriyor. Çamlıhemşin ilçesindeki önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası da kar yağışının ardından beyaza büründü. Yaylada kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı görüldü.
VAN
Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri kentte dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması çaba gösteriyor. Yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açmaya çalışan ekipler, ana ve ara arterlerde, cadde ve kaldırımlarda biriken karları temizliyor.
ERZURUM
Hafta sonu aralıklarla kar yağışının etkili olduğu Erzurum'da, sabah saatlerinde yollarda yoğun buzlanma meydana geldi. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü kentte, bina çatılarında sarkıtlar oluştu, şadırvanlar buz tuttu. Sabah saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlar, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı. Kentte ayrıca yollardaki buzlanma nedeniyle çok sayıda hasarlı trafik kazası meydana geldi.
ARDAHAN, AĞRI, TUNCELİ, IĞDIR
Tunceli, Iğdır, Ağrı ve Ardahan'ın yüksek kesimlerine yağan kar sonrası şehir merkezlerinde soğuk hava etkili oluyor. Ağrı ve Ardahan'da yollarda buzlanmalar oluştu. Tunceli’nin Pülümür ve Ovacık ilçelerinde de hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu dağların zirvelerinde sis oluştu.