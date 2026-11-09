Kar kalınlığı 1 metreye ulaştı, göller çeşmeler dondu! 15 ilde kar sonrası üşüten görüntü

VAN

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri kentte dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması çaba gösteriyor. Yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açmaya çalışan ekipler, ana ve ara arterlerde, cadde ve kaldırımlarda biriken karları temizliyor.