İstanbul'un trafiği böyle rahatlayacak! Bakan Uraloğlu'dan TGRT'ye özel açıklamalar

Bakan Uraloğlu Kağıthane-Gayrettepe metrosu açılışında TGRT'ye özel açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, İstanbul'daki trafik sorununun çözülmesi için halihazırda 342 kilometre olan metro ağının 1.000 kilometreye çıkarılması gerektiğini açıkladı. İstanbul Havalimanı'na artık 30 dakikada gidilebileceğini belirten Uraloğlu, Gayrettepe-Kağıthane metrosunun Türkiye'nin en derin metrosu olduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TGRT canlı yayınına önemli açıklamalarda bulundu. Kağıthane-Gayrettepe metro açılışında konuşan Uraloğlu, yapılan metro ile Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı'na 30 dakikada gidilebileceğini söyledi.

İstanbul'un trafik sorununa da değinen Uraloğlu, "Şu anda burayla beraber 342 kilometre hizmete açılan yer olacak. Bizim yaptıklarımız bittiğinde 390 kilometreye ulaşacak. Ancak İstanbul'un ihtiyacı yaklaşık 1.000 kilometre civarında. Bizim önümüzdeki 5 yıl ve sonraki 5 yıllık süreçte bunu 1.000 kilometreye çıkarmamız gerekiyor ki İstanbul'un trafiğini çözelim" ifadelerini kullandı.

Gayrettepe-Kağıthane metrosunun toplam 37.5 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun metrolarından biri olacağını söyleyen Uraloğlu, şunları kaydeti:

"Geçen sene 34 kilometrelik Kağıthane ile İstanbul Havalimanı arasındaki metroyu açarak vatandaşımızın hizmetine sunmuştuk. Şimdi en kritik ve en yoğun taşımanın olacağı 3.5 kilometrelik Gayrettepe-Kağıthane arasını bitirdik. Burayı da İnşallah birkaç saat içerisinde açmış olacağız. Bu sayede Gayrettepe'den metroya binen bir vatandaşımız 30 dakikalık bir sürede İstanbul Havalimanı'na ulaşacak.

Buradaki işletme hızımız saatte 120 kilometreye kadar çıkan Türkiye'nin en hızlı metrosu olacak. Yine Gayrettepe'deki metromuzda 72 metre derinliği ile Türkiye'nin en derini olacak. Metrobüse de entegre edilecek.

"10 ADET KÖSTEBEK MAKİNESİ ÇALIŞTI"

Yapım sırasında 10 köstebek makinesi bir arada çalıştı. Sizin hemen üstünüzde yaşayan insanlar var, günlük hayat var. Siz aşağıda bunları etkilemeden çalışmak zorundasınız. Bu hassasiyetle çalıştık. Belli emniyetleri dikkate alarak çalışmanız gerekir. Bu 10 adet TBM makinesi ile çok hızlı bir inşaat süreci gerçekleştirmiş olduk.

"İSTANBUL'UN 1.000 KİLOMETRE METRO AĞINA İHTİYACI VAR"

Önümüzdeki süreçte projelerimizin sayısı artacak, artmalı. Şu anda burayla beraber 342 kilometre hizmete açılan yer olacak. Bizim yaptıklarımız bittiğinde 390 kilometreye ulaşacak. Ancak İstanbul'un ihtiyacı yaklaşık 1.000 kilometre civarında.

Bizim önümüzdeki 5 yıl ve sonraki 5 yıllık süreçte bunu 1.000 kilometreye çıkarmamız gerekiyor ki İstanbul'un trafiğini çözelim. İstanbul'u daha rahatlamış ve daha yaşanılabilir bir şehir haline getirelim."