İstanbul'un üstüne çöktü, zehir saçıyor! Evden çıkarken bir kez daha düşünün

1 Ocak 2024 12:22 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 12:27

Megakent İstanbul‘da hava kirliliği, kış aylarının gelmesiyle birlikte ciddi bir artış gösterdi. Uzmanlar, özellikle Kadıköy-Göztepe, Esenyurt, Mecidiyeköy ve Kağıthane bölgelerinde hava kirliliğinin yoğun olduğunu belirtiyor. Kirlilik yalnızca ekosistemi değil, insan sağlığını da tehdit ediyor.

Kalp sağlığını riske atacak düzeye ulaşan hava kirliliği için meteoroloji yetkililerinden de uyarılar geldi.

KİRLİLİK EN ÜST DÜZEYDE

Meteoroloji kaynakları hava kirliliği haritasında İstanbul'un hava kirliliğinin artık 'sağlık açısından acil durum oluşturabilir' boyutuna geldiğini duyurdu.

HAVA KENDİNİ TEMİZLEYEMİYOR

Havanın durgun, basık ve günlerdir kendini temizyemediğine dikkat çeken kaynaklar, şehrin tüm kirliliğinin yine şehrin üzerinde hapsolduğunu ifade ederek solunum yolları sorunları yaşanabileceği ve hassas grupların sağlığının ciddi şekilde etkilenebileceği uyarısında bulundu.

Hava Forum'dan yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul morardı! Hava kirliliği haritasında en üst düzeye, mor renge ulaştık. Hava durgun, basık, kendini günlerdir temizleyemiyor. Hava yükselemiyor, şehrin tüm kirliliği şehrin üzerinde hapsoluyor... Çevremizde birçok kişi öksürüyor..."

HAVA KİRLİLİĞİNDE MOR RENK NE ANLAMA GELİYOR?

Hava Kalite İndeksi'ne göre hava kirliliğinde mor renk 'Kötü (201-250)' kategorisinde sınıflandırılıyor: Sağlık açısından acil durum oluşturabilir. Nüfusun tamamının etkilenme olasılığı yüksektir.