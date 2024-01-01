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    İstanbul'un üstüne çöktü, zehir saçıyor! Evden çıkarken bir kez daha düşünün

    Nüfusu 16 milyona dayanan İstanbul'da hava kirliliği kış aylarının gelmesi ve rüzgarın durmasıyla birlikte ciddi bir artış gösterdi. Sadece ekosistemi değil insan sağlığını da tehdit eden kirlilik artık endişe verici boyutlara ulaştı, meteoroloji yetkilileri 'en üst düzeye ulaştık' diyerek kritik uyarılarda bulundu.

    İstanbul&#039;un üstüne çöktü, zehir saçıyor! Evden çıkarken bir kez daha düşünün
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Megakent İstanbul‘da hava kirliliği, kış aylarının gelmesiyle birlikte ciddi bir artış gösterdi. Uzmanlar, özellikle Kadıköy-Göztepe, Esenyurt, Mecidiyeköy ve Kağıthane bölgelerinde hava kirliliğinin yoğun olduğunu belirtiyor. Kirlilik yalnızca ekosistemi değil, insan sağlığını da tehdit ediyor.

    Kalp sağlığını riske atacak düzeye ulaşan hava kirliliği için meteoroloji yetkililerinden de uyarılar geldi. 

    KİRLİLİK EN ÜST DÜZEYDE

    Meteoroloji kaynakları hava kirliliği haritasında İstanbul'un hava kirliliğinin artık 'sağlık açısından acil durum oluşturabilir' boyutuna geldiğini duyurdu. 

    İstanbul'un üstüne çöktü, zehir saçıyor! Evden çıkarken bir kez daha düşünün

    HAVA KENDİNİ TEMİZLEYEMİYOR

    Havanın durgun, basık ve günlerdir kendini temizyemediğine dikkat çeken kaynaklar, şehrin tüm kirliliğinin yine şehrin üzerinde hapsolduğunu ifade ederek solunum yolları sorunları yaşanabileceği ve hassas grupların sağlığının ciddi şekilde etkilenebileceği uyarısında bulundu. 

    Hava Forum'dan yapılan açıklama şöyle:

    "İstanbul morardı! Hava kirliliği haritasında en üst düzeye, mor renge ulaştık. Hava durgun, basık, kendini günlerdir temizleyemiyor. Hava yükselemiyor, şehrin tüm kirliliği şehrin üzerinde hapsoluyor... Çevremizde birçok kişi öksürüyor..."

    HAVA KİRLİLİĞİNDE MOR RENK NE ANLAMA GELİYOR?

    Hava Kalite İndeksi'ne göre hava kirliliğinde mor renk 'Kötü (201-250)' kategorisinde sınıflandırılıyor: Sağlık açısından acil durum oluşturabilir. Nüfusun tamamının etkilenme olasılığı yüksektir.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    IstanbulHava KirliliğiSağlık
    Haberler > Gündem > İstanbul'un üstüne çöktü, zehir saçıyor! Evden çıkarken bir kez daha düşünün
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