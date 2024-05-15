İşten eve dönen adam karısını başka biri ile yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 15 Mayıs 2024 04:11 - Güncelleme: 15 Mayıs 2024 04:48 - Güncelleme:

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Kırıkkale'de gece saatlerinde evine dönen adam, karısını başka bir erkekle yakaladı. Çılgına dönen adam, eşini su anahtarıyla dövdü, yanındaki şahsı da bıçakladı. Öfkeli koca polis polis tarafından gözaltına alınırken bıçaklanan adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi.