Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İşten eve dönen adam karısını başka biri ile yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı

İşten eve dönen adam karısını başka biri ile yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İşten eve dönen adam karısını başka biri ile yakaladı: 1&#039;i ağır 2 yaralı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırıkkale'de gece saatlerinde evine dönen adam, karısını başka bir erkekle yakaladı. Çılgına dönen adam, eşini su anahtarıyla dövdü, yanındaki şahsı da bıçakladı. Öfkeli koca polis polis tarafından gözaltına alınırken bıçaklanan adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Çalılöz Mahallesi Ahmet Ayık Caddesi'nde yaşandı. Gece saatlerinde evine dönen H.Ç., karısı F.Ç. ile sevgilisi olduğunu düşündüğü İ.E.'yi birlikte yakaladı.

KARISINI SU ANAHTARI İLE DÖVDÜ

Öfkelenen koca, karısını su anahtarıyla dövdükten sonra yanındaki adamı da bıçakladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ADAMIN DURUMU AĞIR

Yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan İ.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, kadının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan kocanın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Karanlık plan devrede! “Yeni 17/25 Aralık’ın hedefi Cumhur ittifakı”Alkollü adam yaşı annesinin içinde bulunduğu evi yaktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Alkollü adam yaşı annesinin içinde bulunduğu evi yaktı - GündemAlkollü adam yaşı annesinin içinde bulunduğu evi yaktıKaranlık plan devrede! “Yeni 17/25 Aralık’ın hedefi Cumhur ittifakı” - GündemKaranlık plan devrede!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ailenin korunması için yeni karar Resmi Gazete'de - GündemAilenin korunması için yeni karar Resmi Gazete'deBeştepe'de gece yarısı sürpriz zirve! Erdoğan, Bahçeli'nin sözleri sonrası 2 ismi çağırdı - GündemBeştepe'de gece yarısı sürpriz zirve!Balıkesir'de öldürülen kuryenin saldırıya uğradığı anlar kamerada - GündemÖldürülen kuryenin saldırıya uğradığı anlar kameradaOtoyol ve köprü geçişlerine zam! Araç sahipleri dikkat, yeni tarife başladı - GündemOtoyol ve köprü geçişlerine zam!
Sonraki Haber Yükleniyor...