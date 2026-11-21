İstiklal Caddesi’nde 5 katlı binada yangın
İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi’nde 5 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Kısa süreli paniğe yol açan yangında can kaybı ve yaralanma olmadı.
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Bugün saat 13.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, küçük çaplı yangını büyümeden söndürdü. Söndürme çalışmasının ardından itfaiye ekipleri binada tedbir amaçlı inceleme yaptı.
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