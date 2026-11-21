İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Tunceli'de düzenlenen Bölge Valileri ile Terörsüz Türkiye Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye'nin stratejik bir devlet politikası olduğunu vurgulayan Çiftçi, sürecin "tespit, takip ve tasfiye" olmak üzere üç aşamalı güvenlik anlayışıyla yürütüldüğünü belirtti. Örgütün silah bırakma ve tasfiyeye ilişkin açıklamalarının sahadaki karşılığının titizlikle doğrulanacağını söyleyen Çiftçi, "Hiçbir tehdide, iç ve dış provokasyona asla müsamaha göstermeyeceğiz" dedi. Bölge valilerine de seslenen Çiftçi, terör sonrası süreçte organize suç, tefecilik ve uyuşturucuyla mücadelenin artırılacağını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Tunceli'de gerçekleştirilen Bölge Valileri ile Terörsüz Türkiye Toplantısı'nda sürecin güvenlik boyutuna ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

Terörsüz Türkiye hedefinin devletin stratejik politikalarından biri olduğunu belirten Çiftçi, terör örgütünün silah bırakma ve tasfiye sürecindeki bütün adımlarının yakından takip edileceğini söyledi.

Sürecin siyasi ve hukuki boyutuna Türkiye Büyük Millet Meclisinin yön verdiğini ifade eden Çiftçi, İçişleri Bakanlığının ise sahada üç aşamalı bir güvenlik stratejisi uyguladığını açıkladı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE STRATEJİK BİR DEVLET POLİTİKASIDIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Kasım'daki açıklamalarına atıfta bulunan Bakan Çiftçi, Terörsüz Türkiye hedefinin devlet politikası olarak benimsendiğini vurguladı.

Çiftçi, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Kasım'da bir kez daha ifade ettiği üzere Terörsüz Türkiye stratejik bir devlet politikasıdır ve bu projeyi hedefine hep beraber ulaştırmalıyız" ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı vizyonunun temel hedeflerinden birinin terörün kalıcı olarak sona erdirilmesi olduğunu belirten Çiftçi, bu yürüyüşün "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" anlayışı üzerine kurulduğunu söyledi.

Terörün sona erdirilmesinin, milletin yarım asırdır ödediği ağır bedelin ardından gelecek nesillere karşı bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Çiftçi, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

Şehit ailelerinin ve gazilerin hassasiyetlerinin sürecin her aşamasında gözetileceğini ifade eden Çiftçi, en büyük arzusunun hiçbir ailenin yeniden evlat acısıyla karşılaşmaması ve hiçbir çocuğun terörün gölgesinde büyümemesi olduğunu dile getirdi.

"İÇ VE DIŞ PROVOKASYONLARA ASLA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Terörle mücadelede geçmişte yaşanan tecrübelerin devlet hafızasında önemli bir yer tuttuğunu belirten Çiftçi, geçmiş süreçlerde atılan adımların istismar edilmesinin ve sahadaki gelişmelerin zamanında değerlendirilememesinin ağır sonuçlar doğurduğunu hatırlattı.

Küçük görülen ihlallerin birikmesinin de ciddi sonuçlara yol açabildiğini ifade eden Çiftçi, sürecin her aşamasında dikkatli ve temkinli hareket edileceğini vurguladı.

Bakan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Millî birliğimizi, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın güvenliğini hedef alan hiçbir tehdide, iç ve dış provokasyona, devletimizin kararlılığını sınamaya yönelik hiçbir girişime asla müsamaha göstermeyeceğiz. Böyle bir durumda hukuk içinde gecikmeden ve tereddütsüz bir şekilde hareket edeceğiz. Devletimizin sözü açık, uygulaması adil, tutumu kararlı olacaktır."

Sahadaki gelişmelerin somut sonuçları üzerinden değerlendirileceğini belirten Çiftçi, gerekli tedbirlerin zamanında alınmasının önemine işaret etti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE ÜÇ AŞAMALI GÜVENLİK STRATEJİSİ

İçişleri Bakanlığının Terörsüz Türkiye sürecindeki sorumluluğuna ilişkin açıklamalarda bulunan Çiftçi, güvenlik çalışmalarının üç temel aşamada yürütüldüğünü söyledi.

Sürecin siyasi ve hukuki boyutunda TBMM'nin iradesinin belirleyici olduğunu vurgulayan Çiftçi, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Terörsüz Türkiye sürecinin siyasi ve hukuki boyutuna Türkiye Büyük Millet Meclisimizin iradesi yön verirken İçişleri Bakanlığı olarak sahadaki sorumluluğumuzu, kısaca üç T diye ifade ettiğimiz üç kademeli bir güvenlik anlayışıyla yerine getiriyoruz. Bunun ilk adımı tespit, ikinci adımı takip, üçüncü adımı ise tasfiyedir."

Bakan Çiftçi, bu çerçevede hem Türkiye sınırları içindeki gelişmelerin hem de sınır ötesinde yaşananların birlikte değerlendirileceğini belirtti.

"SİLAH BIRAKMA BEYANLARININ FİİLİ KARŞILIĞINI TEYİT EDECEĞİZ"

Terör örgütünün tasfiye sürecine ilişkin açıklamalarının yalnızca beyan düzeyinde değerlendirilmeyeceğini vurgulayan Çiftçi, sahadaki uygulamaların da dikkatle inceleneceğini söyledi.

Bakan Çiftçi, "Her açıklamayı, her taahhüdü ve sahaya yansıyan her adımı dikkatle takip edeceğiz. Örgütsel tasfiye ve silah bırakmaya ilişkin beyanların fiilî karşılığını titizlikle teyit edeceğiz" dedi.

Sınır ötesindeki gelişmelerin Türkiye'nin illerinde doğurabileceği sonuçların da yakından izleneceğini belirten Çiftçi, doğrulanmış bilgilerin gecikmeden ilgili birimlerle paylaşılacağını ifade etti.

Güvenlik kurumları arasında koordinasyonun artırılacağını söyleyen Çiftçi, iç huzurunu kalıcı hâle getiren ve vatandaşın devlete güvenini güçlendiren bir Türkiye'nin bölgesinde de daha güçlü söz sahibi olacağını dile getirdi.

VALİLERE ÇAĞRI: "İLÇE İLÇE, KÖY KÖY SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

Konuşmasında bölge valilerine de seslenen Bakan Çiftçi, vatandaşlarla doğrudan temasın artırılmasını istedi.

Devlet ile millet arasındaki güven bağının güçlendirilmesinin Terörsüz Türkiye sürecinin önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Çiftçi, valilerin vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemesi gerektiğini söyledi.

Bakan Çiftçi, "Sizlerden en önemli beklentilerimizden birisi, bölge insanımızla her zamankinden daha fazla temas kurmanızdır. İlçe ilçe, köy köy sahaya çıkacağız. Esnafımızın çayını içecek, gençlerimizin ne düşündüğünü doğrudan kendilerinden dinleyecek, annelerin kaygılarına, babaların endişelerine, muhtarlarımızın ve sivil toplum temsilcilerimizin taleplerine kulak vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Tunceli ve diğer illerin en uzak köylerinde yaşayan vatandaşların dahi vali ve kaymakamlara ulaşabileceğini bilmesi gerektiğini vurgulayan Çiftçi, yalnızca sorunları dinlemenin yeterli olmadığını, çözüm süreçlerinin de takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Çiftçi, "Bir haneye ikinci kez gittiğinizde ilk ziyaretinizde dinlediğiniz sorunun ne aşamada olduğunu anlatabilmelisiniz" dedi.

"ÇÖZEBİLECEĞİMİZ SORUNLARI VAKİT KAYBETMEDEN ÇÖZELİM"

Vatandaşların sorunlarına hızlı ve şeffaf şekilde yaklaşılması gerektiğini belirten Çiftçi, çözülebilecek meselelerin geciktirilmemesini istedi.

"Çözebileceğimiz sorunları vakit kaybetmeden çözelim. Zamana ihtiyaç duyulan işlerde vatandaşa açık bilgi verelim" diyen Çiftçi, devletle millet arasındaki bağın samimiyet ve verilen sözlerin tutulmasıyla güçleneceğini söyledi.

Gençlerin kaygılarının, ailelerin sıkıntılarının ve mahallelerin ihtiyaçlarının zamanında öğrenilmesinin önleyici güvenlik anlayışının temelini oluşturduğunu ifade etti.

"TERÖR SONA ERERKEN ASAYİŞE İLİŞKİN GAYRETİMİZİ ARTIRACAĞIZ"

Terörsüz Türkiye sürecinin yalnızca terörle mücadeleden ibaret olmadığını belirten Çiftçi, bölgedeki asayiş çalışmalarının da yoğunlaştırılacağını açıkladı.

Terörün etkisinin ortadan kalktığı bölgelerde başka suç örgütlerinin ortaya çıkmasına izin verilmeyeceğini vurgulayan Bakan Çiftçi, organize suç, tefecilik ve uyuşturucu ticaretiyle mücadeleye özel önem verileceğini söyledi.

Çiftçi, şöyle konuştu:

"Terör sona ererken asayişe ilişkin gayretimizi daha da artıracağız. Terörün baskısından kurtulan hiçbir mahallede organize suç örgütlerinin korku salmasına, tefecilerin darda kalan insanımızı borçla esir almasına, uyuşturucu tacirlerinin gençlerimize musallat olmasına fırsat vermeyeceğiz."

"DOLANDIRICILIK, HIRSIZLIK VE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEYİ ARTIRACAĞIZ"

Vatandaşların günlük hayatlarında kendilerini güvende hissetmesinin Terörsüz Türkiye sürecinin en somut kazanımlarından biri olması gerektiğini belirten Çiftçi, suçla mücadelede daha etkin bir saha çalışması yürütüleceğini söyledi.

Bakan Çiftçi, "Dolandırıcılığa, hırsızlığa ve uyuşturucuya karşı mücadelemizi artıracağız. Vatandaşımızın evinde, iş yerinde, çarşıda ve sokakta huzur içinde yaşaması bu sürecin günlük hayattaki en somut kazanımı olmalıdır" dedi.

Güvenlik birimlerinden suçların mahalle bazında yakından takip edilmesini isteyen Çiftçi, hangi suçların nerelerde arttığının, kimlerin mağdur olduğunun ve benzer olayların hangi bölgelerde tekrarlandığının tespit edilmesi gerektiğini belirtti.

Emniyet, jandarma ve ilgili bütün kurumların valilerin koordinasyonunda hareket edeceğini ifade eden Çiftçi, başarı ölçütünün yalnızca yürütülen operasyonlar değil, suçların azalması ve vatandaşların kendilerini daha güvende hissetmesi olacağını vurguladı.

ERDOĞAN, BAHÇELİ VE KURTULMUŞ'UN DESTEĞİNE VURGU

Konuşmasının sonunda Türkiye'nin tarihî bir dönemden geçtiğini belirten Bakan Çiftçi, kamu düzeninin korunması ile vatandaşların sorunlarının çözülmesinin aynı sorumluluğun parçaları olduğunu söyledi.

Çiftçi, "Bir vatandaşımızın derdini vaktinde çözmek de kamu düzenini tehdit eden bir gelişmeye zamanında karşılık vermek de aynı vazifenin gereğidir" dedi.

Terörsüz Türkiye hedefinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sürdürüldüğünü belirten Çiftçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un desteğine de dikkat çekti.

Bakan Çiftçi, "Muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'un güçlü desteğiyle ilerleyen Terörsüz Türkiye hedefini başarıya ulaştırmak için hep beraber gayretle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Bölge valilerine çalışmalarından dolayı teşekkür eden Çiftçi, birlik ve beraberlik mesajıyla konuşmasını tamamladı.

Bakan Çiftçi'nin açıklamalarının ardından toplantının basına kapalı bölümüne geçildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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