İTO'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Ülkemiz önemli bir prangadan kurtuldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, terör örgütü PKK'nın kendini feshettiğini duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye hedefine ulaşıldı, ülkemiz için yeni bir dönem başladı. 21. yüzyılın Türkiye Yüzyılı olması yolunda ülkemiz önemli bir prangadan kurtuldu" ifadelerini kullandı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK'nın kendini feshettiği açıklamasına ilişkin Türk iş dünyasının görüşlerini paylaştı. Bugünün tarihi bir gün olduğunu belirten Avdagiç, gelecek nesillerimizin şehitlerimiz sayesinde Terörsüz Türkiye’de huzur içinde yaşayacaklarını belirtti.

"ŞEHİTLERİMİZİN FEDEKARLIKLARI SONSUZA KADAR HAFIZALARIMIZDA OLACAK"

Şehitlerimizi hep minnetle anacağız. Hafızalarımızda hep taze kalacaklar. Vatan toprağı uğruna şehit düşen her bir Mehmetçiğimizi, onların eşlerinin, çocuklarının ve ailelerinin acılarını, fedakârlıklarını sonsuza kadar tüm nesillerimiz hafızalarında diri tutacaktır.

"ZORLU BİR DÖNEMEÇ DAHA BAŞARIYLA GEÇİLDİ"

Yeni döneme damgasını vuracak kavramların artık ‘kardeşlik, demokrasi, kalkınma ve büyüme, refah, üretim, yatırım ve istihdam’ olacağına işaret eden İTO Başkanı, Türkiye’nin, 21. yüzyılın Türkiye Yüzyılı olması yolunda önemli bir prangadan kurtulduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin büyük inisiyatifleriyle zorlu bir dönemecin daha başarıyla geride bırakıldığını kaydetti.

Avdagiç, "Türk iş dünyası olarak Terörsüz Türkiye’nin gerçekleşmesinde payı ve katkısı olan her kesimi ve kişiyi takdirle anıyoruz. Türkiye’nin ekonomik açıdan da gerçek potansiyelini ortaya koymasının önündeki bir engeli daha kaldırdığını görmenin sevincini yaşıyoruz. 41 yıl sonra ‘kesin bir kararlılıkla’ varılan bu aşamada, dikkatli bir planlamayla üretimde, ticarette, istihdam ve ihracatı geliştirmede olumlu sonuçlar elde edileceğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"GÜÇLÜ BEKLENTİ İÇİNDEYİZ"

Yerli ve yabancı yatırımcının yatırım için şart gördüğü güven ortamındaki artışın ekonomimize olumlu yansıyacağını dile getiren Avdagiç, "Risk algıları minimum seviyeye inecek, uzun dönemde iktisadi kazanımlarımızı çoğaltmada, sözgelimi dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girme çabamızda önemli bir başlangıç noktası olacaktır. Bunun güçlü beklentisi içindeyiz. Bilhassa bölgesel istikrara yapacağı etkiyi kısa dönemde hissedeceğimizi; Irak, Suriye ve İran başta olmak üzere yakın ve uzak komşularımızla karşılıklı yatırımlarımızı hızlandıracağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ YENİ BİR DÖNEM BEKLİYOR"

Bulunduğumuz coğrafyanın yapısı itibariyle Türkiye’nin birinci önceliğinin hep güvenlik olacağını kaydeden Avdagiç, açıklamasının devamında şunları kaydetti: