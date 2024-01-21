İYİ Parti'de bir istifa daha! Helallik isteyerek AK Parti saflarına katıldı

21 Ocak 2024 17:30 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 17:53

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bulunduğu Altılı Masa'da sandıktan mağlup ayrılan İYİ Parti'de istifa dalgası sürüyor. Millet İttifak'ından ayrılarak yerel seçimlere tek başına girme kararı alan İYİ Parti'de yeni istifa dalgası Eskişehir'de yaşandı. Eskişehir teşkilatındaki iki isim helallik isteyerek AK Parti saflarına katıldı.

İYİ PARTİ'DEN AYRILDI, AK PARTİ SAFLARINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yerel seçimlerde AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Nebi Hatipoğlu, bugün Han ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Han ilçesindeki çözümü istenen problemler hakkında bilgi alan Hatipoğlu, gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini dinledi. Programda İYİ Parti Han İlçe Başkanlığı’ndan istifa ederek AK Parti’ye katılan Fevzi Akpınar ile il yöneticisi Hakan Orhan Ak'ın AK Parti'ye geçtiği duyuruldu.

AK Parti’ye katılan isimlere parti rozetlerini AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan taktı.

"KÜSKÜN DEĞİLİM HAKLARINI HELAL ETSİNLER"

İYİ Parti’den istifa edip Ak Parti’ye katılan Fevzi Akpınar, “Benim İYİ Parti’de kimseye kızgınlığım, küskünlüğüm yok. Ben sadece Nebi Beye inandığım güvendiğim için, kendisinin Eskişehir’e iyi hizmet vereceğini bildiğim için ve Han ilçesine daha iyi hizmet alabilmek adına Ak Parti'yi seçtim, burada daha iyi siyaset olacağına inandım. Şunu da belirtiyorum özellikle başta İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Serdar Ulucan olmak üzere, Emine Edizgil’e ve tüm ilçe başkanlarına, tüm İYİ Parti üyelerine saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum, başarılar diliyorum. Haklarımı helal ediyorum, onların da helal etmesini istiyorum” dedi.