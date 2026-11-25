Ordu'nun Korgan Belediye Başkanı Sait Korgan, İyi Parti'den istifa etti. Korgan, belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini duyurdu.

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Ordu’nun Korgan Belediye Başkanı Sait Korgan, İyi Parti’den ayrılma kararı aldı.

Korgan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini ve görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini bildirdi.

Kararını kamuoyuyla paylaşan Korgan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla mensubu olduğum siyasi partiden istifa ederek bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım."

SAİT KORGAN KİMDİR?

Sait Korgan 1960 yılında Korgan ilçesinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Korgan'da, lise öğrenimini ise 1978 Fatsa Ticaret Lisesi'nde tamamlamıştır.

1983-2009 yılları arasında Dip Mahalle Muhtarlığı, 1985-2015 tarihleri arasında Korgan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevinde bulundu. 2009-2014 yılları arasında 2 dönem AK Parti Korgan İlçe Başkanlığı yaptı.

Korgan ilçesinde 1979 yılından bu yana esnaflık yapan Sait Korgan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde İyi Parti Korgan Belediye Başkan Adayı oldu ve Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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