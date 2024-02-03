Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •  •  •  
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'dan büyük vaat! Suda yüzde 50 indirim yapacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ&#039;dan büyük vaat! Suda yüzde 50 indirim yapacak
    İzmir, Hamza Dağ, AK Parti, Cumhur İttifakı, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçildiği taktirde suya yüzde 50 indirim yapacağını açıkladı. Dağ, "Suyun ücret tarifesinde yüzde 50 indirime giderek vatandaşlarımızın su faturalarını yarı yarıya indireceğiz." ifadelerini kullandı.

    AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Buca Atlı Spor Kulübü Tesisi'nde Sivas Yiğidolar Dernekleri Federasyonu üyeleriyle bir araya geldi. Adaylığının açıklanmasının ardından şehrin her köşesini sokak sokak arşınlayarak hemşehrileriyle bir araya geldiğini ifade eden Dağ, seçilmesi halinde yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

    "PAHALI ÜCRET TARİFESİ BU ŞEHRE YAPILABİLECEK EN BÜYÜK HAKSIZLIKLARDAN BİRİ"

    Dağ, şehrin altyapısını sil baştan yenileyeceklerini, alternatif yollar ve yeni metro hatlarıyla ulaşım ağını güçlendireceklerini, sağlam ve güvenli konutlar inşa edeceklerini, sosyal belediyeciliği de ihmal etmeyeceklerini belirtti.

    İzmir'in Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan şehir olduğuna dikkati çeken Dağ, "Bu durumdan çok rahatsız olduğumuzu ifade etmek isterim. İzmir sevdalısı olarak en temel ihtiyaç olan suyun, İzmirli hemşehrilerimize en pahalı ücret tarifesinden sunulması gerçekten bu şehre yapılabilecek en büyük haksızlıklardan biridir." diye konuştu.

    "İLK İŞİMİZ SU TARİFESİNDE YÜZDE 50 ORANINDA İNDİRİME GİTMEK OLACAK"

    Belediye başkanı seçildiğinde ilk iş olarak suyun ücret tarifesinde yüzde 50 indirim yapacaklarını dile getiren Dağ, şunları kaydetti: "0-10 metreküp için 22,09 lira su bedeli ve 11,04 lira atık su bedeli olmak üzere toplam 33,13 lira ile hemşehrilerimize Türkiye'nin en pahalı suyu sunulmaktadır. Tabii bu rakam 11-20 metreküpte 42,37 liraya, 21 metreküp ve üstü kullanımlar için de 79,33 liraya varmaktadır.

    Buradan kıymetli hemşerilerimize seslenmek istiyorum; müsterih olsunlar. İnşallah göreve geldiğimizde ilk iş olarak en büyük, en temel ihtiyaç olan suyun ücret tarifesinde yüzde 50 oranında indirime giderek vatandaşlarımızın su faturalarını yarı yarıya indireceğiz. Yapacağımız su ücret tarifesindeki indirim, vatandaşlarımızın bütçesine nefes aldıracak. Sadece tarife indirimi ile değil altyapı çalışmalarımızla ve yenilikçi su politikalarının uygulanması ile yaşadığımız çağa aykırı bir şekilde yaşanan su kesintilerine de son vereceğiz."

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'dan büyük vaat! Suda yüzde 50 indirim yapacak

    13 ŞUBAT'TA PROJELERİNİ ANLATACAK

    Toplu ulaşımda da 90 dakika uygulamasını hayata geçireceklerini bir süre önce duyurduklarını hatırlatan Dağ, "Toplu ulaşımda da vatandaşlarımız 90 dakika içinde ikinci, üçüncü binişlerde ücret ödemeyecekler." dedi. Dağ, 13 Şubat'ta İzmir için vizyon projelerini genel bir tanıtımla kamuoyuna sunacaklarını kaydetti.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İzmirHamza DağAK PartiCumhur İttifakı
    Haberler > Gündem > İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'dan büyük vaat! Suda yüzde 50 indirim yapacak
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    7 ilde eş zamanlı Kafes-35 Operasyonu! İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı 34 DEAŞ'lı yakalandı - Gündem7 ilde büyük operasyon! 34 DEAŞ'lı yakalandı'Dur' ihtarına uymayınca arbede çıktı! Polisin silahını alan torbacı kendini vurdu - GündemPolisin silahını alan torbacı kendini vurduİstanbul'da korku dolu anlar! Yangın çıkan kafenin çatısı çöktü - Gündemİstanbul'da korku dolu anlar! Kafenin çatısı çöktüTaksi ücretini ödemeyen kadın, şoföre saldırdı - GündemTaksi ücretini ödemeyip bir de şoföre saldırdıMİT Sarıyer'deki kilise saldırısıyla bağlantılı 17 DEAŞ'lıyı yakaladı - GündemMİT, 17 DEAŞ'lıyı İstanbul'da yakaladıOrhan Gencebay'dan Murat Kurum'a özel seçim şarkısı - GündemOrhan Gencebay'dan Murat Kurum'a özel besteKorhan Berzeg'den 230 gündür tek bir haber bile yok! Kampanya başlatıp, ABD'ye seslendiler - GündemKampanya başlatıp, ABD'ye seslendilerAkraba kavgasında yine kan aktı: Yaralılar var - GündemAkraba kavgasında yine kan aktı: Yaralılar varMeral Akşener'i yıkan ölüm! Ablası hayatını kaybetti - GündemAcı haberi bizzat kendi duyurduMeteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar ve şiddetli sağanak geliyor - GündemYoğun kar ve şiddetli sağanak geliyor!
    Sonraki Haber Yükleniyor...