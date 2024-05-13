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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan DEM Parti'ye ziyaret

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, DEM Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. Tugay, "İletişimimiz bugüne kadar eksik kalmış olabilir. Bundan sonra daha sağlam temeller üzerine otursun. Biz her zaman olumlu tavır içerisinde olacağız" dedi.

31 Mart'ta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay ile beraberindeki CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, DEM Parti İl Başkanı Mehmet Hanefi Kuruş ve yardımcısı Zehra Vezan Karabulut tarafından karşılandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ziyarette yaptığı konuşmada, seçim döneminde göstermiş oldukları demokratik tavır için DEM Parti'ye teşekkür etti.

"HER ZAMAN OLUMLU BİR TAVIRDA OLACAĞIM"

Tugay, "İletişimimiz bugüne kadar eksik kalmış olabilir. Bundan sonra daha sağlam temeller üzerine otursun. Biraz daha kalıcı ve sürekli olsun. Düşüncem bu. Önümüzdeki yıllarda bunun gereğini yerine getirmek lazım. Bu benim tarafımda her zaman olumlu tavır içerisinde olacak. Sizlerin de aynı yaklaşım içinde olacağınıza inanıyorum." diye konuştu.

Yerel seçimde Türkiye'de yeni bir demokratik sürecin kapısının aralandığını belirten Kuruş, "Umuyoruz ki demokratikleşmeyi birlikte sağlayabiliriz." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan DEM Parti'ye ziyaret - 1. Resim

"BAZI ALANLARDA HER ZAMAN BİRBİRİMİZE DESTEK OLUYORUZ"

Karabulut ise ziyaretin DEM Parti için çok kıymetli olduğunu söyledi. Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını anlatan Karabulut, şunları kaydetti: "Bu dönemde de zaten bütün Türkiye'de bir şekilde açık ve belli olmayan örtü olsa da gözükmese de hep ittifak içinde olan iki partiyiz. Bazı alanlarda her zaman birbirimize destek oluyoruz. Özellikle DEM Parti sizlerin de iktidara gelebilmesi için cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çok destek veren bir parti. Birlikte bir arada çok iyi şeyler yapabileceğimizi düşünüyoruz.

Bizlerin yerel yönetimler tecrübesi çok fazla var. Ne yazık ki batıda yok. CHP'nin batıda çok ciddi bir deneyimi, tecrübesi ve başarısı var. Bizim de doğu illerinde ciddi bir başarımız var. Bu deneyimleri ortaklaştırırsak bir arada birtakım şeyleri yapabilirsek çok mutlu olacağız diye düşünüyorum."

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise Türkiye'de demokrasi ikliminin İzmir'de yeşerebileceğine inandığını söyledi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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