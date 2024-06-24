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İzmir Büyükşehir Belediyesi memurları bordro yaktı: CHP'nin hanesine not edilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İzmir, Chp, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışan Tüm Bel-Sen üyesi memurlar, belediye yönetimi ile sosyal denge tazminatına dikkat çekmek için maaş bordrolarını yaktı. Sosyal denge tazminatının yarısına hukuksuzca el konulduğunu savunan memurlar, "Bu durumun siyasal sorumluluğu ve doğuracağı sonuçlar, CHP'nin hanesine emekçiler tarafından not edilecektir" ifadelerini kaydetti. 

İzmir'de Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) üyesi memurlar Fuar Kültürpark Alanı'nda bir araya gelerek belediye yöneticilerine tepki gösterdi. 

"Toplu sözleşme kazanımlarımızın gasp edilmesine izin vermeyeceğiz" yazılı pankart taşıyan sendika üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Fuar Kültürpark Alanı'nda bulunan çalışma ofisine kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş, itirazlarına rağmen memurların sosyal denge tazminatının yarısına, hukuksuzca el konulduğunu savundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi memurları bordro yaktı: CHP'nin hanesine not edilecek - 1. Resim

"CHP GENEL MERKEZİNİN ONAYI VAR"

Keleş, şunları kaydetti:

CHP İzmir İl Başkanlığı ile sendikalar arasında yapılan görüşmede, konuyla ilgili CHP Genel Merkezi tarafından çalışma yapıldığı bildirildi. İzmir'de yaşanan hukuksuzluğun CHP Genel Merkezinin bilgisi ve onayı ile yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumun siyasal sorumluluğu ve doğuracağı sonuçlar, CHP'nin hanesine emekçiler tarafından not edilecektir. Belediyelerde örgütlü tüm sendikalar haklarımız ödenene ve toplu sözleşme masası kurulana kadar mücadeleyi sürdürmekte kararlıdır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi memurları bordro yaktı: CHP'nin hanesine not edilecek - 2. Resim

Keleş'in açıklamasının ardından sendika üyesi memurlar maaş bordrolarını yaktı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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