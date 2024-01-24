İzmir'de aile katliamı! Öğretim görevlisi dehşet saçtı

24 Ocak 2024 11:00 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 11:04

İzmir'de öğretim görevlisi olduğu öğrenilen çiftin kavgası katliam ile son buldu. Cani adam önce karısını yarakayıp sonra evladını ve kayınvalidesini öldürdü. Zanlı olayın hemen ardından intihar etti.

İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar ağır yaralanan kadını ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemeleri sürüyor...