Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    İzmir'de aile katliamı! Öğretim görevlisi dehşet saçtı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Kan donduran haber İzmir'den geldi. Öğretim görevlisi olduğu öğrenilen çift tartışmaya başladı. Öfkeli adam daha sonra karısını yaralayıp çocuğu ve kayınvalidesini öldürdü. Zanlı olayın ardından intihar etti. Çok sayıda ekip olay yerinde...

    İzmir&#039;de aile katliamı! Öğretim görevlisi dehşet saçtı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İzmir'de öğretim görevlisi olduğu öğrenilen çiftin kavgası katliam ile son buldu. Cani adam önce karısını yarakayıp sonra evladını ve kayınvalidesini öldürdü. Zanlı olayın hemen ardından intihar etti. 

    İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar ağır yaralanan kadını ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemeleri sürüyor...

     

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İzmirCinayetKatliamBabaÖldürdü
    Haberler > Gündem > İzmir'de aile katliamı! Öğretim görevlisi dehşet saçtı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Meteoroloji'den 'cuma' uyarısı: Kar, yağmur, soğuk hepsi birden gelecek - GündemKar, yağmur, soğuk hepsi birden gelecekTramvay kullanacaklar dikkat! Kabataş-Bağcılar seferlerinde aksama - GündemKabataş-Bağcılar tramvay seferlerinde aksamaMİT Başkanı Kalın'dan Irak çıkarması, Kalkınma Yolu için istikrar vurgusu - GündemMİT Başkanı Kalın'dan Irak çıkarması, Kalkınma Yolu için istikrar vurgusuÇocukların görüntülerini para karşılığı satanlara 20 ilde dev operasyon: 35 gözaltı var - GündemÇocukların görüntülerini para karşılığı satanlar yakalandıİki defa ertelenmişti, Reisi bugün Türkiye’ye geliyor - GündemReisi bugün Türkiye’ye geliyorSoma’da 301 madenci hayatını kaybetmişti, tazminattaki 'tarih' şartı AYM’den döndü! - GündemTazminattaki 'tarih' şartı AYM’den döndüİstanbul Sarıyer'de kavgayı ayırmaya giden polis çatışmanın ortasında kaldı: Ölü ve yaralılar var - GündemPolis çatışmanın ortasında kaldıKahramanmaraş'ta gece yarısı korkutan deprem - GündemKahramanmaraş'ta gece yarısı korkutan depremAkdeniz'de 4.1 şiddetinde deprem! AFAD ilk detayları duyurdu - GündemAkdeniz'de 4.1 şiddetinde deprem! AFAD ilk detayları duyurduİran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'ye geliyor! Masada birçok anlaşma var - GündemReisi Türkiye'ye geliyor! Masada birçok anlaşma var
    Sonraki Haber Yükleniyor...