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İzmir'de aile katliamı! Öğretim görevlisi dehşet saçtı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Sevda Altunbaş
Kan donduran haber İzmir'den geldi. Öğretim görevlisi olduğu öğrenilen çift tartışmaya başladı. Öfkeli adam daha sonra karısını yaralayıp çocuğu ve kayınvalidesini öldürdü. Zanlı olayın ardından intihar etti. Çok sayıda ekip olay yerinde...
İzmir'de öğretim görevlisi olduğu öğrenilen çiftin kavgası katliam ile son buldu. Cani adam önce karısını yarakayıp sonra evladını ve kayınvalidesini öldürdü. Zanlı olayın hemen ardından intihar etti.
İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar ağır yaralanan kadını ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemeleri sürüyor...
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı