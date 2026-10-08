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İzmir'de bir itfaiyeci eski kız arkadaşının evini kundakladı

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde Gümüldür İtfaiyesi’nde çalışan bir kişi, 10 yıl birliktelik yaşayıp ayrıldığı eski kız arkadaşının evini kundakladı. İtfaiyeci olan şahıs gözaltına alınırken yaralı olarak kurtarılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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İzmir’in Seferihisar ilçesinde, eski sevgilisinin evini benzin döküp kasıtlı olarak yaktığı öne sürülen itfaiye personeli tutuklandı. Yangında itfaiyecinin eski sevgilisi ağır yaralanırken, evdeki köpeği ise telef oldu.

Olay, İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşandı. Öne sürülene göre, Gümüldür İtfaiyesi’nde personel olarak çalışan A.K., yaklaşık 10 sene ilişki yaşadığı eski sevgilisi E.S.’nin evini hedef aldı. Bir akaryakıt istasyonundan bidonla benzin aldığı iddia edilen şüpheli A.K., E.S.'nin Seferihisar'daki evine gidip benzini döktü ve evi kasıtlı olarak yaktı.

YARALI KADININ DURUMU AĞIR

Çıkan yangında alevlerin arasında kalan E.S. ağır yaralandı. Etraftaki vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine sağlık, polis ve itfaiye birimleri gönderildi. Ağır yaralı olarak evden çıkarılan genç kadın, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. E.S.'nin hastanedeki hayat mücadelesi devam ederken, evde olan köpeğinin ise yangında telef olduğu kaydedildi.

Yıllarca yangınlara müdahale eden fakat eski sevgilisinin evini kundaklayarak dehşet saçan itfaiye personeli A.K., olayın sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderilen şüpheli, kasıtlı olarak yangın çıkarma ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla alakalı başlatılan adli soruşturma devam ediyor.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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