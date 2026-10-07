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Gaziantep'teki fabrika yangınında çarpıcı gelişme! Sigortadan para almak için kendisi yakmış

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde ağustos ayında Günteks Elyaf fabrikasında yangın çıkmıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında fabrika sahibi "sigorta dolandırıcılığı" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından tutuklandı.

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yer alan 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Günteks Elyaf fabrikasında çıkan yangın ile alakalı yürütülen soruşturma çerçevesinde fabrika sahibi Levent K., "sigorta dolandırıcılığı" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlamaları kapsamında tutuklandı.

Yangın, 26 Ağustos 2026 tarihinde saat 03.30 civarında Şehitkamil ilçesi 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Günteks Elyaf fabrikasında çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrasında bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma birimi gönderildi. Yangına itfaiye ekipleri 47 araç ve 75 personelle müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında 2 kişi dumandan etkilendi. Fabrikada ise büyük çapta maddi hasar oluştu.

Gaziantepteki fabrika yangınında çarpıcı gelişme! Sigortadan para almak için kendisi yakmış
Başlık ResmiGaziantepteki fabrika yangınında çarpıcı gelişme! Sigortadan para almak için kendisi yakmış

FABRİKA SAHİBİ TUTUKLANDI

Yangının sonrasında başlatılan soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen incelemeler neticesinde fabrika sahibi Levent K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edilen Levent K., çıkarıldığı mahkeme tarafından "sigorta dolandırıcılığı" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlamaları kapsamında tutuklandı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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