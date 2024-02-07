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    • İzmir'de dev operasyon, polis 2,5 milyarlık vurgun yapan Sedat Ocakçı'nın peşinde

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    İzmir&#039;de dev operasyon, polis 2,5 milyarlık vurgun yapan Sedat Ocakçı&#039;nın peşinde
    İZMİR, Dolandırıcı, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İzmir'de 2,5 milyarı aşkın büyük vurgunda kayıplara karışan Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı’nın da aralarında olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir polisi, şüphelileri yakalamak için belirlenen adreslere operasyon düzenliyor.

    Bir 'saadet zinciri' vakası da İzmir’de yaşandı. 3 yıl önce kurulan Hira Yazılım Danışmanlık şirketi üzerinden para toplayan Ocakçı Holding’in sahibi Sedat Ocakçı’nın da aralarında olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

    EKİPLER OPERASYON DÜZENLEDİ

    İzmir polisi, şüphelileri yakalamak için belirlenen adreslere operasyon düzenliyor.

    Ayrıntılar geliyor...

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İZMİRDolandırıcı
    Haberler > Gündem > İzmir'de dev operasyon, polis 2,5 milyarlık vurgun yapan Sedat Ocakçı'nın peşinde
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