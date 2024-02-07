İzmir'de dev operasyon, polis 2,5 milyarlık vurgun yapan Sedat Ocakçı'nın peşinde
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İzmir'de 2,5 milyarı aşkın büyük vurgunda kayıplara karışan Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı’nın da aralarında olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir polisi, şüphelileri yakalamak için belirlenen adreslere operasyon düzenliyor.
Bir 'saadet zinciri' vakası da İzmir’de yaşandı. 3 yıl önce kurulan Hira Yazılım Danışmanlık şirketi üzerinden para toplayan Ocakçı Holding’in sahibi Sedat Ocakçı’nın da aralarında olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
EKİPLER OPERASYON DÜZENLEDİ
İzmir polisi, şüphelileri yakalamak için belirlenen adreslere operasyon düzenliyor.
Ayrıntılar geliyor...
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı