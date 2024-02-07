İzmir'de dev operasyon, polis 2,5 milyarlık vurgun yapan Sedat Ocakçı'nın peşinde

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 7 Şubat 2024 08:16 - Güncelleme: 7 Şubat 2024 08:43 - Güncelleme:

İZMİR, Dolandırıcı, Haber

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İzmir'de 2,5 milyarı aşkın büyük vurgunda kayıplara karışan Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı’nın da aralarında olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir polisi, şüphelileri yakalamak için belirlenen adreslere operasyon düzenliyor.