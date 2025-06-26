İzmir'de FETÖ operasyonu: 20 gözaltı, aralarında polisler de var

Kaynak: Anadolu Ajansı 26 Haziran 2025 09:38 - Güncelleme: 26 Haziran 2025 09:41 - Güncelleme:

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 13 ilçede belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda; 14'ü polis, 4'ü emekli ya da istifa etmiş eski polis olmak üzere 20 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ soruşturmalarında isimleri geçen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ardışık arama sistemi ve veri analiz raporlarında tespitler bulunan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 ilçede belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda; 14 polis, 4 emekli ya da istifa etmiş eski polis memuru, 1 gelir uzman yardımcısı ve 1 memur yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. İlgili Haber FETÖ lideri Fetullah Gülen'in kuzeni tutuklandı!

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gökhan Karataş