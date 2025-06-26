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İzmir'de FETÖ operasyonu: 20 gözaltı, aralarında polisler de var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İzmir&#039;de FETÖ operasyonu: 20 gözaltı, aralarında polisler de var
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 13 ilçede belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda; 14'ü polis, 4'ü emekli ya da istifa etmiş eski polis olmak üzere 20 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ soruşturmalarında isimleri geçen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ardışık arama sistemi ve veri analiz raporlarında tespitler bulunan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir'de FETÖ operasyonu: 20 şüpheli yakalandı, aralarında polisler de var - 1. Resim

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 ilçede belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda; 14 polis, 4 emekli ya da istifa etmiş eski polis memuru, 1 gelir uzman yardımcısı ve 1 memur yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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