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İzmir'de bayram günü feci kaza! Taksi bariyerlere daldı, ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;de bayram günü feci kaza! Taksi bariyerlere daldı, ölü ve yaralılar var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir’de can pazarı! Buca'nın doğu girişinde meydana gelen feci kazada ticari taksi bariyerlere çarptı. Olayda yolculardan biri kaza yerinde can verdi, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı.

Kaza dün 22.20 sıralarında İzmir - Çeşme çevreyolunun Buca doğu girişinde yaşandı. Buca istikametinden Çeşme yönüne doğru seyir halinde olan Hikmet Can Elmacı yönetimindeki ticari taksi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazayı gören sürücüler durumu yetkililere haber verdi. Adrese kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi. 

BİR YOLCU ÖLDÜ, 2'Sİ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI

Kazanın şiddetiyle taksi hurdaya dönerken, sürücü Hikmet Can Elmacı ve araç içerisinde bulunan 5 yolcu yaralandı. 1 yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, yaralılardan da 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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