İzmir'de grev ikinci gününde! Binlerce belediye işçisinden yürüyüş: Hizmetler aksıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerde yaklaşık 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine greve çıkan işçiler, eylemlerini sürdürüyor. İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR'de çalışan Genel-İş'e üye işçiler, sabah saatlerinden itibaren Konak Pier önünde toplandı. Daha sonra yürüyüşe geçen işçiler, sık sık slogan attı. Grevden dolayı belediyenin hizmetleri önemli ölçüde durdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca sendika, 28 Mayıs gecesi grev kararını uygulamaya başladı. İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan Genel-İş'e üye binlerce işçi, eylemlerini bugün de sürdürdü. Grev sebebiyle belediyenin hizmetlerinde aksamalar yaşanıyor.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI

Konak Meydanı ve çevresinden Fevzi Paşa Bulvarı'na çıkan büyükşehir belediyesi çalışanları bir süre oturma eylemi yaptı. Eylem nedeniyle yol trafiğe kapandı. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na çıkan yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

OTURMA EYLEMİ SONRASI KÜLTÜRPARK'A YÜRÜDÜ

Oturma eylemini sonlandıran işçiler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da makamının bulunduğu Kültürpark'a yürüdü. Bir süre Kültürpark'ta bekleyen işçiler, daha sonra basın açıklamasının yapılacağı Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

GERGİN ANLAR

Öte yandan yürüyüş esnasında zaman zaman işçiler ile trafikte seyir halindeki bazı sürücüler arasında tartışmalar yaşandı.

HİZMETLERDE AKSAMALAR YAŞANIYOR

Belediye işçilerin başlattığı grevin sürmesi nedeniyle bazı hizmetlerde aksama yaşandı. İşlerine kendi araçlarıyla gitmeyi tercih edenler trafiğe neden olurken; Yeşildere, Altınyol ve Ankara Caddesi'nde araçlar yavaş ilerledi.