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İzmir'de kayboldular, başka ilde görüldüler! Ekipler her yerde onları arıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;de kayboldular, başka ilde görüldüler! Ekipler her yerde onları arıyor

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de iki gün önce ortadan kaybolan 16 ve 19 yaşlarındaki iki genç kızın Denizli'de görüldüğü iddia edildi. Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde ikamet eden 16 yaşındaki Rojda Çelik ve 19 yaşındaki Bengüsu Bütüner'den iki gündür haber alınamıyor. Ortadan kaybolan genç kızları her yerde arayan ancak ulaşamayan aileler, polise kayıp ihbarında bulundu.

DENİZLİ'DE OLDUKLARI DÜŞÜNÜLÜYOR

Son olarak Denizli'de güvenlik kameralarına yakalandığı iddia edilen 2 genç kızın hala Denizli’de olduğu düşünülüyor. Kızı için Denizli’de ilgili kurumlara müracaat eden anne Çelik, kızlarının bir an önce bulunması için Denizlili vatandaşlardan yardım istedi.

Polis, iki gen kızı arama çalışmalarına devam ederken, aileler kızlarını görenlerin polise haber vermesini talep etti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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