Kanalda kaybolan çocuğu oğlu zanneden annenin feryadı!

Adana'da sulama kanalında kaybolan çocuğun kendi oğlu olduğunu zanneden bir kadın feryat etti. O anlar kameralara yansıdı.

Adana'nın Sarıçam ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda dün öğle saatlerinde sulama kanalına bir çocuğun düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler, kanala düştüğü belirtilen çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Dalgıç polisler, kanala girerek çocuğu aradı ancak bulamadı. Bu sırada meraklı vatandaşlar arama çalışmalarını film izler gibi izledi.

OĞLU ZANNETTİ, FERYAT ETTİ

Çalışmalar sırasında bölgeye gelen bir kadın ise kanala düşenin kendi oğlu olduğunu zannederek feryat etti. Bu sırada okuldan çıkan oğlunun eve döndüğünü öğrenen anne rahatladı.

MUHAMMET'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Öte yandan, gece saatlerinde yaklaşık 8 saat süren çalışma sonucu dalgıç polisler kanalda 13 yaşındaki Muhammet Şerif Aras’ın cansız bedenine ulaştı.

Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.