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İzmir'de korkunç olay! Yatalak hasta kadın yanarak can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İzmir&#039;de korkunç olay! Yatalak hasta kadın yanarak can verdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de yatalak hasta Oksana Kofanova'nın evinde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Ekipler olaya müdahale ederken kadın yanarak can verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İzmir'in Aliağa ilçesi Kazımdirik Mahallesi'nde meydana gelen korkunç olayda, 4 katlı binanın 2. katında yaşayan yatalak hasta Oksana Kofanova'nın (47) evinden henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı.

Durumu gören vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi.

OKSANA KOFANOVA YANGINDA CAN VERDİ

Alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, soğutma işlemlerinin ardından daireye giren ekipler, Kofanova'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İzmir'de korkunç olay! Yatalak hasta kadın yanarak can verdi - 1. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, talihsiz kadının cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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