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    İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem oldu, AFAD son verileri açıkladı

    İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı. Aliağa merkezli deprem çevre illerden de hissedildi.

    İzmir&#039;de 4.2 büyüklüğünde deprem oldu, AFAD son verileri açıkladı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    AFAD, İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde ve yerin 9.18 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.53'te meydana gelen depremin merkez üssünün Aliağa Çandarlı Körfezi olarak açıkladı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    IzmirDepremAliağa
    Haberler > Gündem > İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem oldu, AFAD son verileri açıkladı
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