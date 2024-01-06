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İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem oldu, AFAD son verileri açıkladı
İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı. Aliağa merkezli deprem çevre illerden de hissedildi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde ve yerin 9.18 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.53'te meydana gelen depremin merkez üssünün Aliağa Çandarlı Körfezi olarak açıkladı.
Düzenleyen: Ümit Karadağ - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi