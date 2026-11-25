İzmir'de milyonlarca aboneyi ilgilendiren su tarifesi değişti. Konutlarda ilk 10 metreküpün fiyatı 60 liradan 22 liraya, iş yerlerinde ise 143,6 liradan 44 liraya düşürüldü. İndirimli tarife 1 Ocak 2027'de başlayacak.

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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğünün Olağan Genel Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hilal Sadıkoğlu Akar'ın başkanlığında Kültürpark Fuar Alanı'nda toplandı.

Toplantıda, hem konut hem de konut dışı aboneleri kapsayan yeni su tarifesi görüşüldü. Yapılan değerlendirmelerin ardından farklı tüketim dilimlerinde fiyatların düşürülmesini öngören düzenleme oy birliğiyle kabul edildi.

İzmir'de suya büyük indirim! 1 Ocak'tan itibaren yeni tarife başlıyor

KADEME KADEME İNDİRİMLER

Yeni tarifeyle 1 Haziran 2026'dan bu yana uygulanan 0-6 metreküplük indirimli tüketim sınırı 10 metreküpe yükseltildi.

Konut abonelerinde ilk 10 metreküp su ve atık su birim bedeli 60 liradan 22 liraya düşürüldü. Böylece tüketim kademesinde yüzde 63 indirim yapıldı.

Konut abonelerinin 11-20 metreküp tüketim kademesindeki birim fiyatı 99,83 liradan 70 liraya, 21-40 metreküp tüketim kademesindeki birim fiyatı 145 liradan 140 liraya indirildi.

İŞ YERLERİNİN SU TARİFESİNDE DE İNDİRİM

Konut dışı abonelerde ilk 10 metreküp için uygulanan indirimli birim bedel 143,6 liradan 44 liraya düşürüldü. Bu kademedeki indirim oranı yaklaşık yüzde 70 oldu.

Aynı abonelik grubunda 11-20 metreküp tüketim kademesinde birim fiyatı 199,65 liradan 140 liraya, 21-40 metreküp tüketim kademesindeki birim fiyat ise 290 liradan 280 liraya indirildi.

İzmir'de suya büyük indirim! 1 Ocak'tan itibaren yeni tarife başlıyor

Yeni su tarifesinin 1 Ocak 2027'de yürürlüğe gireceği bildirildi.

AK PARTİ İL BAŞKANI SAYGILI'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, su tarifelerinde yapılan indirimin İzmir'e hayırlı olmasını diledi.

İzmir'de suya büyük indirim! 1 Ocak'tan itibaren yeni tarife başlıyor

Kararın İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle alındığını belirten Saygılı, şunları kaydetti:

"Su tarifelerinde çeşitli kademelerde yüzde 65'e varan indirimin tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İzmirli hemşehrilerimizin suya daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi adına çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'a, Cumhur İttifakı Meclis Grubumuza ve kararın oy birliğiyle kabul edilmesine katkı sunan tüm parti gruplarına ve tüm meclis üyelerine teşekkür ediyorum"

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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