AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentte planlanan yatırım projelerinin detaylarını paylaştı. Tugay, 2027 yılını işaret ederek, İzmir'de kalkınma devrimi denilebilecek bir döneme geçileceğini söyledi. Körfez'de yaklaşık 50 milyon ton çamurun çıkarılması için çalışmaların başlatılacağını ifade eden Tugay, "Bunun bir kısmını yine biz üstleniyoruz ama önemli bir kısmını devlet, hükümet tarafı üstlenecek" şeklinde konuştu. Karşıyaka ile Konak’ı Körfez’in altından geçecek bir metro hattıyla birbirine bağlama projesini duyuran Tugay, "Önümüzdeki yıl İzmir'de kentsel dönüşümde birdenbire çok yoğun bir çalışma olacak" açıklamasında bulundu.

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Körfez temizliğinden kentsel dönüşüme, ulaşımdan altyapıya kadar pek çok alanda yeni projeleri açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 2027’nin yatırım yılı olacağını söyledi. Körfez’de yaklaşık 50 milyon ton çamurun çıkarılacağı kapsamlı temizlik çalışmasının başlayacağını belirten Tugay, "İzmir’i bir kalkınma devrimi diyebileceğimiz bir döneme taşıyacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bir televizyon kanalının canlı yayınında kentin öncelikli sorunlarını, devam eden çalışmaları ve yeni dönem projelerini anlattı. 2027 yılı bütçesinde yatırımlara yüzde 40 pay ayrıldığını belirten Tugay; ulaşım, kentsel dönüşüm, Körfez temizliği ve altyapı yatırımlarının hız kazanacağını açıkladı. Merkezi yönetimle iş birliğinin önemine dikkat çeken Tugay, İzmir’in potansiyelini ortaya çıkaracak kapsamlı bir yatırım dönemine hazırlandıklarını söyledi.

İzmir’in Türkiye’nin en özel ve lokomotif kentlerinden biri olduğunu vurgulayan Tugay, "İzmir aslında şu anda bulunduğu yerden çok daha iyi bir durumda olabilir. İzmir Türkiye'nin bizim gözümüzde en özel, en güzel şehri. Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden birisi" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay

YATIRIMLARA 80 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE KAYNAK

2027 yılı bütçesinde yatırımlara önemli bir kaynak ayırdıklarını belirten Başkan Tugay, bütçenin yüzde 40’ının yatırım harcamalarına ayrıldığını söyledi. Meclisten oy birliğiyle geçen bütçenin İzmir için yeni bir yatırım döneminin başlangıcı olacağını ifade eden Tugay, "Bu gerçekten iyi bir oran ve bunun gerçekleştiğini 2027’nin sonunda yurttaşlarımız görecek. Bu, 80 milyarın üzerinde bir yatırım rakamı. Ulaşımda özellikle ciddi yatırımlar var. Toplu ulaşımda, yol yapım işlerinde. Ayrıca kentsel dönüşüm için ciddi bir bütçe ayırdık ki kentsel dönüşüm benim gözümde en hayati, en öncelikli konudur" dedi.

Cemil Tugay dev projeleri duyurdu: 2027'de İzmir'de kalkınma devrimi olacak

KÖRFEZ’DE TARİHİ TEMİZLİK BAŞLAYACAK

İzmir Körfezi’nde bugüne kadar yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Tugay, dip tarama çalışmalarıyla 1,5 milyon tondan fazla çamurun çıkarıldığını, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin de daha verimli çalışır hale getirildiğini belirtti. Körfez’in kalıcı temizliği için merkezi yönetimle görüşmeler yürüttüklerini kaydeden Tugay, 2027 yılında kapsamlı bir temizlik operasyonunun başlayacağını duyurdu.

Körfez’deki sorunun İzmirlileri en fazla üzen konuların başında geldiğini söyleyen Tugay, "Körfez'de çok kapsamlı bir temizlik 2027'de başlıyor. Bunun bir kısmını yine biz üstleniyoruz ama önemli bir kısmını devlet, hükümet tarafı üstlenecek. Toplamda 50 milyon ton civarında çamurun çıkarıldığı ve Körfez'de su sirkülasyonunun çok arttığı bir çalışmayı en hızlı şekilde gerçekleştireceğiz. Körfez gerçekten tarihi boyunca görmediği bir temizliği ve muhtemelen İzmirlilerin hiç görmediği bir iyileşme halini görecek" ifadelerini kullandı.

Cemil Tugay dev projeleri duyurdu: 2027'de İzmir'de kalkınma devrimi olacak

ARITMASI OLMAYAN YER KALMAYACAK

İzmir’in altyapı sorunlarının çözümü için önümüzdeki iki buçuk yılda yoğun bir yatırım programı uygulayacaklarını belirten Tugay; içme suyu hatlarının yenilenmesi, yeni kanalizasyon hatlarının yapılması ve arıtma tesislerinin yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Dikili ve Şakran’da devam eden yatırımların yanı sıra Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisi’nin de planlamalar arasında bulunduğunu belirten Tugay, Urla, Çeşme, Selçuk, Kınık, Kiraz ve Beydağ’da da çalışmalar yürütüleceğini ifade etti. Tugay, "İddia ediyorum; bu önümüzdeki iki buçuk sene geçtiği zaman geçmiş beş yıl içerisinde muhtemelen hiçbir dönemle karşılaştırılamayacak kadar yoğun bir altyapı çalışmasını gerçekleştirmiş olacağız. Arıtması olmayan yer hakikaten bırakmayacağız" diye konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SEFERBERLİK HAZIRLIĞI

İzmir’in deprem riski ve yapı stokuna dikkat çeken Başkan Tugay, kentsel dönüşümün en öncelikli çalışma alanlarından biri olduğunu vurguladı. Belediyenin yanı sıra merkezi yönetim ve vatandaşların da sürece katılacağı kapsamlı bir dönüşüm programı hazırladıklarını belirten Tugay, önümüzdeki yıl çalışmaların önemli ölçüde hızlanacağını söyledi.

Tugay, "Kentsel dönüşüm konusunda bugüne kadar etkili adımlar atılamadı. Önümüzdeki yıl İzmir'de kentsel dönüşümde birdenbire çok yoğun bir çalışma olacak. Bunu hem belediye eliyle hem hükümetin eliyle ama aynı zamanda vatandaşlarımızın da önünü açarak gerçekleştireceğiz" dedi.

Deprem hazırlıkları kapsamında yürütülen deprem master planının gelecek yılın ilk üç ayında tamamlanmasının hedeflendiğini açıklayan Tugay, çalışmanın yalnızca binaları değil, yolları ve köprüler gibi kamu yapılarını da kapsayacağını belirtti. Mikrobölgeleme ve bina tarama çalışmalarının da sürdüğünü kaydeden Tugay, planın tamamlanmasıyla birlikte öncelikli müdahale alanlarının netleşeceğini söyledi.

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KÖRFEZ’İN ALTINDAN METRO, İKİNCİ ÇEVRE YOLU GÜNDEMDE

Ulaşım yatırımlarına ilişkin projeleri de paylaşan Tugay, Karşıyaka ile Konak’ı Körfez’in altından geçecek bir metro hattıyla birbirine bağlama projesinin gündemlerinde olduğunu açıkladı. İkinci çevre yolu, alternatif güzergâhlar, köprülü kavşaklar ve alt geçitlerin de yatırım programında yer aldığını belirtti.

Tugay, "Körfez'in altından bir metro hattı, tüp geçit şeklinde Karşıyaka ile Konak'ı birbirine bağlayacak. Bunun gibi çok değerli projeler var. İkinci çevre yolu gibi konular var. Şehir içerisinde pek çok yeni alternatif yol, köprülü kavşak, köprü, alt geçit, battı çıktı dediğimiz projeleri programladık. Ne yapacağımızı biliyoruz. Hangisini biz yapacağız, hangisini bakanlıklarımız yapacak, onları da kararlaştırma süreci içerisindeyiz" diye konuştu.

Önümüzdeki yıl kent genelinde yoğun bir inşaat süreci yaşanacağını belirten Tugay, projelerin tamamlanmasıyla İzmir’in ulaşım sorunlarının önemli ölçüde hafifleyeceğini ifade etti.

Cemil Tugay dev projeleri duyurdu: 2027'de İzmir'de kalkınma devrimi olacak

TARİHİ BÖLGELER YENİDEN HAYAT BULACAK

İzmir’in tarihi ve turistik değerlerini daha görünür hale getirmek için Basmane, Kemeraltı, Kadifekale ve Agora çevresinde kapsamlı çalışmalar yürütüleceğini belirten Tugay, Basmane’de Anafartalar ve Hatuniye bölgelerinde altyapı çalışmalarının başladığını söyledi. Altyapının ardından sokak sağlıklaştırma ve tarihi yapıların restorasyonuna geçileceğini kaydetti.

Bölgenin tarihi önemine dikkat çeken Tugay, tescilli yapıların görünür hale getirileceğini ve Basmane’nin İzmirlilerin güvenle ziyaret edebileceği bir alana dönüştürüleceğini belirtti. Antik tiyatro kazılarının hızlandırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüştüğünü de aktaran Tugay, Bayraklı’daki Eski Smyrna kazılarının da daha hızlı ilerlemesini hedeflediklerini söyledi.

İzmir’in tarihi zenginliğinin turizm açısından büyük bir potansiyel taşıdığını vurgulayan Tugay, "Aslında İzmir İtalya'nın Roma şehri gibi bir yer. Bu çalışmalar hem İzmirlilerin çok hoşuna gidecek hem de yerli yabancı turist ziyaretlerinin çok artmasını sağlayacak" dedi.

YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ GENİŞLETİLECEK

Sosyal belediyecilik hizmetlerinin de yeni dönemde büyütüleceğini belirten Tugay, çocuklar, gençler, kadınlar ve yaşlılara yönelik projelerin artırılacağını söyledi. Yaşlı bakım hizmetlerinin kapasitesini dört-beş katına çıkarmayı hedeflediklerini açıklayan Tugay, yeni huzurevleri ve yaşlı bakım evlerinin projelendirildiğini kaydetti.

Yeni doğan çocuklar ve annelerine yönelik desteklerin artırılacağını, çocuklar için kütüphane ve sosyal tesislerin, gençler içinse spor alanlarının yaygınlaştırılacağını belirten Tugay, her mahallede farklı spor dallarına erişim olanağı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Futbolun yanı sıra basketbol, atletizm, jimnastik ve güreş gibi branşlarda daha fazla çocuğun ve gencin spor yapabilmesi için yeni tesisler planlandığını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay

"İZMİR İÇİN İŞ BİRLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ"

Merkezi yönetimle ilişkilerin İzmir’in sorunlarının çözümünde belirleyici olacağını vurgulayan Başkan Tugay, Cumhurbaşkanı ve bakanlarla gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından iş birliği konusunda olumlu bir yaklaşım gördüğünü söyledi.

Yerel ve merkezi yönetimin birlikte hareket etmesinin hizmetlerin hızını ve verimliliğini artıracağını belirten Tugay, "İki yapının uyumlu çalışması gerektiği çok açık. İki tane güç var. Bunların güçlerini birleştirmesi, koordinasyon sağlaması, tam bir iş birliği halinde çalışması durumunda bir artı bir iki değil, üç oluyor, dört oluyor. Gerçekten çok daha fazla katlanıyor. Bu uyumu şu anda halihazırda yakaladık" dedi.

Yarım kalan opera binası, Karşıyaka Stadı, Ballıkuyu kentsel dönüşüm bölgesi, Onat Tüneli ve Buca Metrosu gibi projelerin ilerlemesi için de çalışmalar yürüttüklerini belirten Tugay, kurumlar arası iletişim ve merkezi yönetimin desteğinin önemine dikkat çekti.

"TEK GAYEM İZMİR’E EN İYİ HİZMETİ YAPMAK"

Canlı yayının sonunda İzmirlilere seslenen Başkan Tugay, kentin hak ettiği noktaya ulaşması için çalışmayı sürdüreceklerini söyledi. İzmir’in nitelikli insan kaynağı ve potansiyeliyle çok daha iyi bir noktaya gelebileceğini belirten Tugay, bütün siyasi kesimleri kentin geleceği için ortak hareket etmeye çağırdı.

Tugay, "İzmirlilerin çok iyi şeyleri hak ettiğini düşünüyorum. Benim görevim İzmir'e en iyi hizmeti getirmek. Bunu yaparken kimseyi incitmeden, kimseyle bir çatışmaya girmeden, mümkün olduğunca katılımcı bir anlayışla çalışmak istiyorum. Bütün partilerimiz, bütün siyasilerimiz İzmir'in adeta bir kalkınma devrimi diyebileceğimiz böyle bir dönemini İzmir için bir fırsat olarak görsün ve katkıda bulunsun" ifadelerini kullandı.

İzmir’in sorunlarının çözülmesinin önceliği olduğunu vurgulayan Tugay, "Benim için öncelikli şey İzmir'in iyi hizmet almasıdır. İzmirli insanların sorunlarının çözülmesidir. Bu kıymetli şehrin kötü duruma düşmesini kabul edemem. Üzerime düşeni yapacağım. İnsanlarımızın bunu anladığını, onlara layık olmak için çalışmaya devam edeceğimi biliyorum. İnşallah hep beraber İzmir'in çok iyi günlerini göreceğiz" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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