Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlarla birlikte birçok kritik kuruma yeni atamalar yapıldı. Yayımlanan kararlar sonucu AFAD Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürü, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı ile İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı görevlerine yeni isimler getirildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle 41 ilin valisi değişirken, birçok kritik kurumda da yeni görevlendirmeler yapıldı.

Yayımlanan kararlar sonucu AFAD Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürü, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı ile İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı görevlerine yeni isimler atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

AĞRI VALİSİ AFAD BAŞKANI OLDU

Atamalar kapsamında, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan Hatay Valiliğine getirilirken, Ağrı Valisi Önder Bozkurt ise AFAD Başkanlığı görevine atandı.

Önder Bozkurt kimdir?

1981 yılında Hatay’ın Yayladağı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Yayladağı’nda tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 2002 yılında mezun oldu. 2003 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 2004 yılında Hatay Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine intisap etti. 2005-2006 yılları arasında 9 ay süreyle yurt dışı eğitimini İngiltere’nin Manchester Üniversitesi’nde tamamladı. Elazığ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamladı. Gazi Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Anabilim Dalında başlayan doktora çalışmalarını, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde sürdürerek 28.07.2020 tarihinde mezun oldu. Adana/Saimbeyli ve Bilecik/İnhisar İlçelerinde Kaymakam Vekilliği ve ardından 2007-2008 yıllarında Kütahya/Pazarlar ve 2008-2010 yıllarında ise Elazığ/Maden Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 2010 yılında Hakkâri Vali Yardımcılığı görevine, 2013 yılında Sakarya İli Söğütlü İlçe Kaymakamlığına atandı. Ardından sırasıyla İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü, İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı, Mülkiye Müfettişi, AFAD Rehberlik ve Denetim Başkanı, AFAD Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

07.01.2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ağrı Valiliği görevine atanan Vali, 20.01.2026 tarihinde görevine başlamıştı.

Önder Bozkurt, evli ve iki çocuk babasıdır.

Önder Bozkurt

POLİS AKADEMİSİNDE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Atamalara göre, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı görevden alındı, yerine Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz getirildi.

Mehmet İlker Haktankaçmaz kimdir?

1973 yılında Şanlıurfa'da doğan Mehmet İlker Haktankaçmaz, Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Ankara Üniversitesi ve İngiltere'deki Exeter Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Haktankaçmaz, Gazi Üniversitesinde doktora yaptı.

1996 yılında Kahramanmaraş Valiliğinde kaymakam adayı olarak göreve başlayan Haktankaçmaz, Mersin'in Çamlıyayla, Tunceli'nin Ovacık ve Çankırı'nın Eldivan ilçelerinde kaymakamlık yaptı. Sivas'ta vali yardımcılığı görevinde de bulundu.

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde şube müdürlüğü ve daire başkanlığı görevlerini üstlenen Haktankaçmaz, 2014 yılında Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı olarak görevlendirildi.

2016 yılında Kırıkkale Valiliğine atanan Haktankaçmaz, yaklaşık iki yıl bu görevde kaldıktan sonra vali-mülkiye müfettişi olarak görevlendirildi. 2020 yılında İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri olarak atanan Haktankaçmaz, son kararnameyle Polis Akademisi Başkanlığı görevine getirildi.

Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz

112 ACİL VE İÇİŞLERİ'NDE YENİ GÖREVLENDİRMELER

Tarık Bahadır 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne, Ali Baştürk İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına, Bülent Ay ise İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına atandı.

Tarık Bahadır kimdir?

Aslen Kütahyalı olup, 03.07.1977 yılında Sakarya’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı.

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde 2003 yılında, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2014 yılında tamamladı.

2004 yılında yapılan Kaymakamlık sınavını kazanarak Isparta Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Afyonkarahisar-Bayat, Isparta-Gönen, Çanakkale-Ezine ilçelerinde kaymakam vekili olarak görev yaptı.

2005-2006 yıllarında İngiltere’nin Sheffield şehrinde aynı adı taşıyan üniversitede yabancı dil ve yönetim bilimi konularında eğitim aldı.

2007 yılında yapılan Kaymakamlık kurası sonrası Eskişehir ilinin Alpu ilçesinde görev yapmaya başladı. Sırasıyla Elazığ-Alacakaya Kaymakamlığı, Elazığ Vali Yardımcılığı, Kayseri-İncesu Kaymakamlığı, Konya-Sarayönü Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

2019-2022 yılları arasında İller İdaresi Genel Müdürlüğü 112 Acil Çağrı Hizmetleri Daire Başkanı, 2022-2026 yılları arasında da İller İdaresi Genel Müdürlüğünde 112 Acil Çağrı Hizmetleri Daire Başkanlığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

2022 yılında Adalet Bakanlığı tarafından yapılan Arabuluculuk sınavında başarılı olarak İş Hukuku ve Ticaret Hukuku alanlarında uzman Arabulucu unvanını aldı.

2024 yılı başında da Ankara 2 Nolu Barosunda avukatlık stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatını aldı.

2025 yılında İzmir Bakırçay Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Hukuku ABD tezli yüksek lisans programını başarıyla bitirdi.

31 Ekim 2026 tarihli ve 33416 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6'ncı maddesi ile İçişleri Bakanlığı hizmet birimi olarak kurulan "112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü"ne 05.11.2026 tarihinde kurucu Genel Müdür olarak görevlendirilmiştir.

İngilizce bilen Bahadır, evli ve üç çocuk babasıdır.

Tarık Bahadır

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN TEBRİK MESAJI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarının ardından atanan isimleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Görevlendirilen isimlere başarılar dileyen Bakan Çiftçi, mesajında şu sözlere yer verdi:

"Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip ve takdirleriyle; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına Sayın Önder Bozkurt, 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne Sayın Tarık Bahadır, Teftiş Kurulu Başkanlığına Sayın Ali Baştürk, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına Sayın Bülent Ay atanmıştır. Polis Akademisi Başkanlığına atanan Sayın Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz’ı ve Bakanlığımız bünyesinde yeni vazifeler üstlenen kıymetli çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Görevlerini devreden yöneticilerimize devletimize ve milletimize sundukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni atamaların İçişleri Bakanlığımız, ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

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