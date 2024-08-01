Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İzmir'deki elektrik faciasında cezalar belli oldu

İzmir'deki elektrik faciasında cezalar belli oldu

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Gündem Haberleri

İzmir'de yağmur yağdığı sırada yürürken akıma kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in davasında 42 sanık hakkında 15 yıl hapis talep edildi.

İzmir'de 12 Temmuz'da sağanak sele neden olmuş Konak ilçesinde su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. 

Facia, 'ihmali' ortaya çıkarırken soruşturma tamamlandı. 

42 SANIK 15 YIL HAPİS

Gediz Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel, İZSU Genel Müdürür Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Adana Belediyesi Genel Sekreteri İZSU eski Genel Müdür Ali Hıdır Köseoğlu, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Gediz Elektrikten Dağıtım Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan'ın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 42 kişi hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Deniz ve Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış, 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Gözaltındaki 27 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, 14'ü tutuklanmıştı.

Dosya kapsamında bilirkişi raporuna göre 5 şüphelinin daha olayda ihmalinin olduğu belirlenerek gözaltı talimatı verilmiş, bunlardan 3'ü yakalanırken bir kişinin kanser tedavisi gördüğü, bir kişinin ise yurt dışında olduğu belirtilmişti.

Yakalanan 3 kişi daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Şüpheliler ifadelerinde "elektrik kablosunun yüzeye yakın olduğunu", "koruyucu borusunun kesildiğini", "elde malzeme olmadığı için borunun değiştirilemediğini" söylemiş, "mazgallarda yapılan işlemler sırasında İZSU gözlemcisinin izinli olduğu" da kayıtlarda yer almıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Bitlis'te bir annenin 42 yıllık fedakarlığı: Tek hayalim oğlumun yazdıklarının kitaplaştırılması!Temmuz ayının zam şampiyonu! Fiyatı tarladan markete gelene kadar yüzde 420 arttı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Isparta'da babasını bıçaklayarak öldüren kızın ifadesi ortaya çıktı - GündemBabasını öldüren kızın ifadesi çıktı: Bıçağı sapladımSüleyman Soylu, dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis Başkanlığı'na başvuru yaptı  - GündemSüleyman Soylu'dan dokunulmazlık hamlesiMeteoroloji'den son dakika uyarısı! Sağanak beklenen iller belli oldu - GündemMeteoroloji il il uyardı! Sağanak geliyor21 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-24' operasyonu! 55 gözaltı - Gündem21 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-24' operasyonu! 55 gözaltıMalatya'da korkutan deprem! AFAD verileri paylaştı - GündemMalatya'da korkutan deprem! AFAD verileri paylaştıHeniyye suikastında verilen mesaj - Gündem"Heniyye suikastında verilen mesaj"
Sonraki Haber Yükleniyor...