İzmir'deki elektrik faciasında cezalar belli oldu

İzmir'de yağmur yağdığı sırada yürürken akıma kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in davasında 42 sanık hakkında 15 yıl hapis talep edildi.

İzmir'de 12 Temmuz'da sağanak sele neden olmuş Konak ilçesinde su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Facia, 'ihmali' ortaya çıkarırken soruşturma tamamlandı.

42 SANIK 15 YIL HAPİS

Gediz Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel, İZSU Genel Müdürür Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Adana Belediyesi Genel Sekreteri İZSU eski Genel Müdür Ali Hıdır Köseoğlu, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Gediz Elektrikten Dağıtım Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan'ın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 42 kişi hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

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NE OLMUŞTU?

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Deniz ve Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış, 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Gözaltındaki 27 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, 14'ü tutuklanmıştı.

Dosya kapsamında bilirkişi raporuna göre 5 şüphelinin daha olayda ihmalinin olduğu belirlenerek gözaltı talimatı verilmiş, bunlardan 3'ü yakalanırken bir kişinin kanser tedavisi gördüğü, bir kişinin ise yurt dışında olduğu belirtilmişti.

Yakalanan 3 kişi daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Şüpheliler ifadelerinde "elektrik kablosunun yüzeye yakın olduğunu", "koruyucu borusunun kesildiğini", "elde malzeme olmadığı için borunun değiştirilemediğini" söylemiş, "mazgallarda yapılan işlemler sırasında İZSU gözlemcisinin izinli olduğu" da kayıtlarda yer almıştı.