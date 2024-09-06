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İzmir'deki elektrik faciasında ara karar! 13 sanık tutuklu yargılanacak

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;deki elektrik faciasında ara karar! 13 sanık tutuklu yargılanacak
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağış esnasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin görülen davvanın ara kararında, yargılanan 13 sanığın tutukluluklarının devamına karar verildi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağış esnasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin görülen davvanın ara kararında, yargılanan 13 sanığın tutukluluklarının devamına karar verildi.

Ayrıntılar geliyor...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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