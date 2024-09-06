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İzmir'deki elektrik faciasının davasında yürek yakan sözler: Keşke oradan ben geçseydim...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'deki elektrik faciasında tutuksuz sanıkların yargılanmasına devam ediliyor. Duruşmada hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın annesinin "Keşke oradan ben geçseydim de ben ölseydim" sözleri yürekleri sızlattı. 

İzmir'deki elektrik faciasının davasında yürek yakan sözler: Keşke oradan ben geçseydim... - 1. Resim

Korkunç olay 12 Temmuz'da İzmir'in Alsancak semtinde gerçekleşti. Sağanak yağışın etkili olduğu semtte su birikintisine basan Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. 

Olayla ilgili 13 kişinin tutuklu bulunduğu, 42 sanıklı davanın ikinci celsesi, bugün 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı.

Yargılanan sanık sayısının fazlalığı sebebiyle ilk günkü mahkemede 13 tutuklu sanığın ifadeleri alındı. 11 saat süren duruşmanın ardından bugün ise tutuksuz yargılanan sanıkların savunmaları dinlenmeye başlandı.

İzmir'deki elektrik faciasının davasında yürek yakan sözler: Keşke oradan ben geçseydim... - 2. Resim

ANNE ÖKTEMAY: KEŞKE BEN ÖLSEYDİM

Meydana gelen olayda hayatını kaybedenlerden İnanç Öktemay'ın annesi Nevin Öktemay, “Keşke oradan ben geçseydim de ben ölseydim. Hepsinden şikayetçiyim. Benim bir oğlum vardı gitti. Getirsinler benim oğlumu. Hepsinden şikayetçiyim. Ben anayım. Davaya katılmak istiyorum” dedi. Baba Yalçın Öktemay ise "Her şeyini yaktılar yavrumun. Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum" dedi.

İzmir'deki elektrik faciasının davasında yürek yakan sözler: Keşke oradan ben geçseydim... - 3. Resim

AVUKATLARIN KELEPÇE TEPKİSİ

Mahkeme salonuna tutuklu sanıkların kelepçeli olarak girmesine ise avukatlar tepki gösterdi. Sanık avukatları "Mahkeme salonuna elleri bağlı olarak getirilemezler. Siz suçluluğu kesin olmayan yakınınızı bu halde görmek ister misiniz?" diye tepki gösterdi.

İzmir'deki elektrik faciasının davasında yürek yakan sözler: Keşke oradan ben geçseydim... - 4. Resim

İZSU'nun geçmiş dönem Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ise mahkemeye SEGBİS ile bağlandı. Mahkeme heyetinin bugün mütalaa ve ara kararını açıklaması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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