İzmir'deki elektrik faciasında yeni gelişme! 29 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir'deki elektrik faciasına ilişkin 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği duyuruldu. Adalet Bakanı Tunç açıklamasında "Soruşturma kapsamında, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

İzmir'de etkili olan yağışlar sonrası Alsancak'ta caddeler göle dönmüş Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Yaşanan skandal olay ihmaller zincirini ortaya çıkarmıştı.

Olayla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

BELEDİYENİN AÇIKLAMASI

Bu talihsiz olayın nedenlerinin şüpheye yer bırakmayacak şekilde tespit edilmesi ve bir daha tekrar etmemesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yetkili makamlarla iş birliği içinde gerekli tüm incelemeleri başlatmış bulunmaktayız.

Oluşabilecek dezenformasyonu önlemek ve bazı soru işaretlerini giderilebilmek adına ilk tespit ve değerlendirmelerin ortaya konulması gerektiği ifade edilen açıklama şöyle devam etti:

Olayın ardından alana ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yetkili personeli tarafından ivedilikle elektrik tesisatı kontrol edilmiş, aydınlatma tesisatının günbatımında (20.35) enerjilendiren ve gün doğumunda enerjiyi kesen zaman rölesinin doğru çalıştığı kontrol edilmiş ve dolayısıyla olay saatinde (19.15) aydınlatma tesisatının kablolarında enerji olmadığı teyit edilmiştir. Ayrıca belediyemize ait elektrik tesisatı bu tür bir tehlikeye karşı kaçak akım koruma röleleri ile enerjiyi kesecek şekilde korunmaktadır. Bölgede belediyemizin yürüttüğü ve elektrik hattında oluşabilecek kaçakla ilişkilendirilebilecek bir altyapı çalışmasından söz edilemeyeceği de ortadadır.

29 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Elektrik faciasında son dakika gelişmesi yaşandı ve 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şunları söyledi:

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.