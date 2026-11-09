İzmir'deki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamayı TGRT Haber'e değerlendiren Arama Kurtarma Uzmanı Murat Uzun, olayın yaşandığı bölgede binlerce derece sıcaklık oluşmuş olabileceğini belirterek arama kurtarma çalışmalarının önündeki en büyük engelin aşırı sıcaklık olduğunu söyledi. Uzun, enkaz altında olduğu değerlendirilen işçiler için "Çok umutlu olamayacağım" ifadelerini kullandı.

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İzmir'in Aliağa ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada ilk bilgilere göre 6 işçi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. 8 kişininse enkaz altında olduğu açıklandı.

İzmir'de demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken, olayın boyutuna ve müdahale sürecine ilişkin değerlendirmeler de gelmeye devam ediyor.

TGRT Haber'in canlı yayınına telefonla bağlanan Arama Kurtarma Uzmanı Murat Uzun, patlamanın meydana geldiği bölgedeki yüksek sıcaklığın ve ağır hasarın kurtarma çalışmalarını son derece güçleştirdiğini belirtti.

İzmir'deki fabrika patlamasına ilişkin çarpıcı değerlendirme: "Çok umutlu olamayacağım"

Patlamanın muhtemel nedenine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uzun, olayın gaz sıkışması veya gazın dışarı tahliye edilememesiyle bağlantılı olabileceğini düşündüğünü ifade etti. Kesin nedenin ise yapılacak teknik incelemelerin ardından ortaya çıkacağını vurguladı.

"BİNLERCE DERECE SICAKLIK SÖZ KONUSU"

Fabrikada döküm işlemlerinin yapıldığı alanlarda çok büyük kazanların ve yüksek enerjili sistemlerin bulunduğuna dikkati çeken Uzun, patlamanın ardından ortaya çıkan enerjinin çelik konstrüksiyonları dahi etkilediğini söyledi.

Patlamanın basınç etkisiyle çatı ve çevredeki bazı bölümlerin çöktüğünü belirten Uzun, çelik yapıların yerinden oynayarak büyük bir enkaz yığını oluşturduğunu dile getirdi.

İzmir'deki fabrika patlamasına ilişkin çarpıcı değerlendirme: "Çok umutlu olamayacağım"

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINDA ÖNCELİK SOĞUTMA

Böylesi yüksek sıcaklıkların bulunduğu endüstriyel kazalarda arama kurtarma ekiplerinin doğrudan enkaza girmesinin mümkün olmadığını belirten Uzun, öncelikle yangın uzmanlarının müdahalesiyle bölgedeki sıcaklığın düşürülmesi gerektiğini kaydetti.

Termal kameralar aracılığıyla patlama noktasındaki sıcaklığın takip edildiğini anlatan Uzun, dışarıdan gerçekleştirilen soğutma çalışmalarının ardından ekiplerin güvenli şekilde müdahale edebileceği seviyeye ulaşılmasının beklendiğini ifade etti.

Uzun, "Önce insanın ekipmanlarla girebileceği bir sıcaklık derecesine düşmesi gerekiyor. Bu düştükten sonra ancak burada kurtarma veya arama çalışmaları yapılabiliyor. Birinci derecede o bekleniyor" dedi.

İzmir'deki fabrika patlamasına ilişkin çarpıcı değerlendirme: "Çok umutlu olamayacağım"

"EN ÜST DÜZEY EKİPMANLARLA DAHİ ÇOK ZOR"

Fabrikadaki döküm işlemlerinin yapıldığı alanlarda kullanılacak koruyucu ekipmanların önemine de değinen Uzun, arama kurtarma personelinin ayakkabıdan eldivene, giysilerden diğer koruyucu donanımlara kadar yüksek sıcaklığa dayanıklı özel ekipmanlarla çalışması gerektiğini söyledi.

Bölgedeki sıcaklığın boyutuna dikkati çeken Uzun, en üst düzey koruyucu ekipmanlar kullanılsa dahi kurtarma çalışmalarının son derece zor olabileceğini belirtti.

İzmir'deki fabrika patlamasına ilişkin çarpıcı değerlendirme: "Çok umutlu olamayacağım"

"BURADA İNANILMAZ BİR SICAKLIK SÖZ KONUSU"

Enkaz altında olduğu değerlendirilen işçiler için kritik saatlere ilişkin soruyu da yanıtlayan Uzun, bu tür kazaların deprem, göçük veya deniz kazalarından farklı değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu olayda olağanüstü yüksek sıcaklığın belirleyici olduğunu vurgulayan Uzun, "Deprem, enkaz ve göçüklerde kritik saatler belliydi. Denizdeki kazalarda da kritik saatlerimiz belliydi. Ama burada inanılmaz bir sıcaklık söz konusu. Kimsenin moralini bozmak istemiyorum ama çok umutlu olamayacağım bu noktada. Bu çok ekstrem bir kaza" diye konuştu.

SICAKLIK 1700 DERECEYE ULAŞIYOR

İş Güvenliği Uzmanı Ogün Şimşek de TGRT Haber'de İzmir'deki fabrika patlamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, kazanın arkasında birden fazla ihmal ihtimali bulunabileceğine dikkat çekti.

Patlamanın meydana geldiği ortamda sıcaklığın 1600-1700 dereceye ulaşabileceğini belirten Şimşek, çalışanların riskli bölgelerden uzaklaştırılması ve robotik sistemlerin yaygınlaştırılması gerektiğini dile getirdi.

Şimşek, kazanın yalnızca bir kişinin hatasına indirgenmemesi gerektiğini belirterek asıl önemli olanın olayın kök nedenini bulmak olduğunu vurguladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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