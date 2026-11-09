İzmir’de demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama sonrasında çıkan yangın faciasını görgü tanıkları anlattı. O anları görenler “Yer altımızdan kaydı”, “Bomba etkisinde bir patlama”, “Yer titredi, çok şiddetliydi” diyerek dehşetin boyutunu yeniden gözler önüne sererken, enkaz altında kalanları arama çalışmaları ise devam ediyor.

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İzmir'in Aliağa ilçesi Yeni Foça yolu üzerindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada, enkaz altındakileri arama çalışmaları sürerken, görgü tanıkları korku dolu anları anlattı.

10 kişinin hayatını kaybettiği faciada patlama sonrası yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir’deki facianın görgü tanıkları anlattı: Yer altımızdan kaydı, atom bombası gibiydi

“YER ALTIMIZDAN KAYDI”

Şiddetli bir patlama meydana geldiğini belirten görgü tanıklarından Deniz Ülker o anları şöyle anlattı:

Sanki yer kabuğu altımızdan kaydı, ben deprem zannettim. Karşımızdaki fabrikaya baktığımda simsiyah dumanlar çıkıyor. Yer altımızdan kaydı resmen. Bacanın olduğu yerde yangın çıktı.

İzmir’deki facianın görgü tanıkları anlattı: Yer altımızdan kaydı, atom bombası gibiydi

“BOMBA ETKİSİNDE BİR PATLAMA”

Patlamanın yaşandığı fabrikada tır şoförü olarak çalıştığını aracıyla fabrikadan çıkmak üzereyken patlama yaşandığını belirten Turan İlbay ise "Bomba etkisinde bir patlama oldu. Arabayı kenara çektim." dedi.

İzmir’deki facianın görgü tanıkları anlattı: Yer altımızdan kaydı, bomba etkisinde bir patlamaydı

“YER TİTREDİ, ÇOK ŞİDDETLİYDİ”

Olay sırasında fabrika yakınlarında olduğunu belirten Nuri Ali Ülker, büyük bir patlama olduğunu belirterek, patlamanın ardından toz bulutu ve duman çıktığını anlattı. Ülker, "Sonra itfaiye, ambulanslar gelmeye başladı. Yer titredi. Çok şiddetliydi." dedi.

İzmir’deki facianın görgü tanıkları anlattı: Yer altımızdan kaydı, bomba etkisinde bir patlamaydı

İZMİR VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, Bozköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik AŞ tesislerinde, saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldiği belirtildi. İlk belirlemelere göre olayın, sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiği ifade edildi. Faciada can kaybı 10'a yükseldi.

İzmir’deki facianın görgü tanıkları anlattı: Yer altımızdan kaydı, atom bombası gibiydi

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | İzmir Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSIİzmir

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