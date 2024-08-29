İzmir'deki vahşette yeni gelişme: 3 çocuğunu katleden baba öldü

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Anadolu Ajansı 29 Ağustos 2024 13:15 - Güncelleme: 29 Ağustos 2024 13:52 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

İzmir'de çocuklarını kurşun yağmuruna tutup üçünün ölümüne birinin de ağır yaralanmasına neden olan Vesim Şimşek, hayatını kaybetti.