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İzmir'deki vahşette yeni gelişme: 3 çocuğunu katleden baba öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'de çocuklarını kurşun yağmuruna tutup üçünün ölümüne birinin de ağır yaralanmasına neden olan Vesim Şimşek, hayatını kaybetti.  

İzmir'deki vahşette yeni gelişme: 3 çocuğunu katleden baba öldü - 1. Resim

Türkiye'nin gündemine oturan İzmir'deki vahşette yeni gelişme yaşandı. Bornova'da Vesim Şimşek isimli kişi araziye getirdiği kızları Ceylin (2), Cemre (4) ve Nira Şimşek'i (14) silahla öldüren, kızı Hira Nur Şimşek'i (11) de ağır yaralayıp aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu. 

İzmir'deki vahşette yeni gelişme: 3 çocuğunu katleden baba öldü - 2. Resim

BABA HASTANEDE ÖLDÜ

45 yaşındaki Şimşek, kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öldü.

İzmir'deki vahşette yeni gelişme: 3 çocuğunu katleden baba öldü - 3. Resim

Şimşek'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'deki vahşette yeni gelişme: 3 çocuğunu katleden baba öldü - 4. Resim

KÜÇÜK KIZIN DURUMU CİDDİ

Olayda ağır yaralanan ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hira Nur Şimşek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

İzmir'deki vahşette yeni gelişme: 3 çocuğunu katleden baba öldü - 5. Resim

NE OLMUŞTU?

Altındağ Mahallesi'nde yaşayan Vesim Şimşek, 27 Ağustos'ta Çınar mevkisine yakın araziye getirdiği 4 çocuğuna tabancayla ateş etmiş, aynı silahla yaşamına son vermek istemişti.

Çocuklardan Ceylin, Cemre ve Nira Şimşek olay yerinde yaşamını yitirmişti. Yaralanan Hira Nur Şimşek ile baba ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

İzmir'deki vahşette yeni gelişme: 3 çocuğunu katleden baba öldü - 6. Resim

İnşaatta çalıştığı öğrenilen Vesim Ş'nin eşi Naciye Ş. ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilmişti.

Hayatını kaybeden çocuklar, dün Manisa'nın Salihli ilçesinde toprağa verilmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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