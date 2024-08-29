İzmir'deki vahşette yeni gelişme: 3 çocuğunu katleden baba öldü
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
İzmir'de çocuklarını kurşun yağmuruna tutup üçünün ölümüne birinin de ağır yaralanmasına neden olan Vesim Şimşek, hayatını kaybetti.
Türkiye'nin gündemine oturan İzmir'deki vahşette yeni gelişme yaşandı. Bornova'da Vesim Şimşek isimli kişi araziye getirdiği kızları Ceylin (2), Cemre (4) ve Nira Şimşek'i (14) silahla öldüren, kızı Hira Nur Şimşek'i (11) de ağır yaralayıp aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu.
BABA HASTANEDE ÖLDÜ
45 yaşındaki Şimşek, kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öldü.
Şimşek'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KÜÇÜK KIZIN DURUMU CİDDİ
Olayda ağır yaralanan ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hira Nur Şimşek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Altındağ Mahallesi'nde yaşayan Vesim Şimşek, 27 Ağustos'ta Çınar mevkisine yakın araziye getirdiği 4 çocuğuna tabancayla ateş etmiş, aynı silahla yaşamına son vermek istemişti.
Çocuklardan Ceylin, Cemre ve Nira Şimşek olay yerinde yaşamını yitirmişti. Yaralanan Hira Nur Şimşek ile baba ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
İnşaatta çalıştığı öğrenilen Vesim Ş'nin eşi Naciye Ş. ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilmişti.
Hayatını kaybeden çocuklar, dün Manisa'nın Salihli ilçesinde toprağa verilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı