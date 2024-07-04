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İzmir'deki yangın faciasının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dün İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan yangında 20 saat geride kaldı. Beşyol ve Sarnıç mahallelerinin boşaltıldığı facianın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. 

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Beşyol Mahallesi'nde dün saat 13.40 sıralarında yangın çıktı. İzmir-Manisa kara yolunun hemen kenarında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede Beşyol ve Sarnıç Mahallesi'nin bulunduğu ormanlık alana sirayet etti.

YANGINDA 20 SAAT GERİDE KALDI

Alevlerin büyüme eğiliminde olduğu bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı 9 helikopter ve 6 uçak sevk edildi. Bir yandan hava araçlarıyla müdahale edilen yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazözün yanı sıra su tankerleri ile de müdahale edildi.

İzmir'deki yangın faciasının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - 1. Resim

Yangında 19 saat geride kalırken, alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı. Olay anında jandarma ise iki mahalledeki vatandaşları bölgeden uzaklaştırarak güvenli bölgelere intikal ettirmişti.

ORMANLIK ALAN KÜLLE KAPLANDI

Beşyol Mahallesi'nde 3, Sarnıç Mahallesi'nde ise 4 evin hasar aldığı orman yangınının oluşturduğu hasar havadan görüntülendi. Görüntülerde, ormanlık alanın bir kısmının tamamen siyah külle kaplandığı yer alıyor.

İzmir'deki yangın faciasının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - 2. Resim

Öte yandan, yangında Sarnıç Mahallesi’nde bulunan evinin bir kısmı ve bahçesindeki çok sayıda ağacın zarar gördüğünü ifade eden ev sahibi Kadim Tekin (59), “Arılarda bir sıkıntı yok ama ağaçlarımda ve evde zarar var. Ev ahşap olduğu için biraz hızlı tutuşmuş. Onun sıkıntısı var. Anahtarı kapıda unuttuğumuz için itfaiyeci arkadaşlar bizim içeride olduğumuzu düşünmüşler. İçeriye su sıkarak girmişler ama içeride olmadığımızı görünce rahatlamışlar. Söndürme işlemini tamamlayıp gitmişler. Bu arılar artık burada olmaz. Çünkü arıların beslenme bölgesi burada bitti. İzin verirlerse başka bir yere götürmemiz lazım. Arılarda herhangi bir zayiat yok” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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