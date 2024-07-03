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Bornova alevlere teslim oldu! Sabuncubeli Tünelleri trafiğe kapatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir henüz Menderes'teki yangının etkisinden çıkamadan bu kez Bornova alevlere teslim oldu. Ekiplerin olaya müdahalesi sürerken dumanlar nedeniyle Sabuncubeli Tünelleri trafiğe kapatıldı.

Geçtiğimiz günlerde İzmir'in Menderes ilçesinde sigara izmaritinden yangın çıkmış 150 hektar alan küle dönmüştü. İzmir bu faciayı atlamadan bir yangın haberi de Bornova'dan geldi. 

Orman yangını, Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'nde başladı. Saat 13.37'de çıkan orman yangına ilk müdahale 13.43'de yapıldı.

TÜNEL KAPATILDI

Yangına; 6 uçak, 3 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer ile müdahalenin yapıldığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, İzmir ve Manisa arasında ulaşımı sağlayan Sabuncubeli Tünelleri yoğun duman sebebi ile trafiğe kapatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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