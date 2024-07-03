Bornova alevlere teslim oldu! Sabuncubeli Tünelleri trafiğe kapatıldı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 3 Temmuz 2024 14:52 - Güncelleme: 3 Temmuz 2024 15:01 - Güncelleme:

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İzmir henüz Menderes'teki yangının etkisinden çıkamadan bu kez Bornova alevlere teslim oldu. Ekiplerin olaya müdahalesi sürerken dumanlar nedeniyle Sabuncubeli Tünelleri trafiğe kapatıldı.