Alevler bu kez Adana'da yükseldi! Kastamonu Entegre tesisinde korkutan yangın

Alevlerle mücadelenin sürdüğü Türkiye'de, yangın bu kez Adana'da çıktı. Organize Sanayi Bölgesi'nde Kastamonu Entegre Tesisleri'nde yükselen alevlere müdahale ediliyor.

Türkiye'nin batısı başta olmak üzere yurdun dört bir yanında endişe veren yangınlar çıkmaya devam ediyor. İhmal ve sıcak havaların etkisiyle yükselen alevler hayatı olumsuz etkiliyor. Son yangın haberi Adana'dan geldi. Organize Sanayi Bölgesi'nde Kastamonu Entegre Tesisleri'nde çıkan yangına müdahale ediliyor.

KASTAMONU TESİSLERİNDE ALEVLER YÜKSELDİ

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kastamonu Entegre Tesisleri'nde bugün öğle saatlerinde yangın çıktı.

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YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Entegre tesislerinde orman ürünleri olduğu için yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı itfaiye ekipleri ve organize sanayinin itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

Yangın hala devam ediyor.