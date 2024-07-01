İstanbul'da inşaatta korkutan yangın! İşçiler çatıda mahsur kaldı

İstanbul Sultangazi'de inşaat halindeki 4 katlı binada yangın çıktı! İşçiler binanın çatısında mahsur kaldı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle işçiler kurtarıldı.

İstanbul'da korkutan yangın... Sultangazi'de inşaat halindeki bir binada alevler yükseldi. İşçiler ise mahsur kaldı.

İNŞAAT HALİNDEKİ BİNADA ALEVLER YÜKSELDİ

İstanbul Sultangazi'de, inşaat halindeki 4 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında inşaatta çalışan bazı işçiler mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İŞÇİLER SON ANDA KURTARILDI

Mahsur kalan işçileri kısa sürede kurtaran ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.