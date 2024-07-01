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Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangınında söndürme çalışmaları sürüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1 Temmuz günü meydana gelen orman yangınında ekipler çalışmalara devam ederken dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine söndürme işlemleri hızlandı. Yaz aylarının gelmesiyle beraber artan yangınlarla mücadele sürerken son dakika Aydın Çine orman yangını söndürüldü mü merak edildi.

Bugün akşama doğru Aydın'da başlayan orman yangınıyla mücadele sürerken ekipler bölgeye sevk edildi. Sıcaklıklarla beraber artan yangın durumlarına karşın tedbirler alınsa da Aydın'ın Çine ilçesinde yangın söndü mü, son durum nedir araştırıldı. 

1 TEMMUZ AYDIN ÇİNE ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Bugün Çine'de meydana gelen orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken havadan ve karadan müdahale sürüyor. 

Kabalar Mahallesi'nde olan olayın henüz neden çıktığı öğrenilemezken dumanların gözükmesiyle beraber vatandaşlar ekiplere bildirdi. İhbarın ardından itfaiye ve orman ekipleri olay yerine gelirken söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Yangın yerinden görüntüler:

Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangınında söndürme çalışmaları sürüyor - 1. Resim

Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangınında söndürme çalışmaları sürüyor - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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