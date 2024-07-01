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Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangınında çalışmalar devam ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mersin, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1 Temmuz günü Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilirken vatandaşlar endişelendi. Dumanların gözükmesinin ardından yangın söndürüldü mü son dakika araması yapılırken ekipler olay yerinde mücadeleye devam ediyor.

Bugün öğlen saatlerinde Mersin'de ormanlık alanda başlayan yangın için ekipler çalışırken havadan da müdahale sürüyor. Kaşdişlen Mahallesi'nde sınırlarında olan olay için vatandaşlar da dahil herkes seferber olurken söndü mü, nerede çıktı araştırıldı.

1 TEMMUZ MERSİN ANAMUR ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Bugün öğlen saatlerinde Anamur'da ormanlık bir alanda çıkan yangın, Kaşdişlen Mahallesi'nde sınırlarında olurken ekipler, havadan ve karadan çalışmalarına devam ediyor.

Yerleşim yerine yakın tarım arazisinde olan yangının ormanlık alana sıçramasının ardından ihbar sonucunda ekipler bölgeye geldi. Anamur Orman İşletme Müdürlüğü söndürme işlemlerine devam ederken arazmz ve orman çalışanları helikopterler ile yardımcı oluyor.

Yangın yerinden gelen görüntüler şöyle:

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangınında çalışmalar devam ediyor - 1. Resim

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangınında çalışmalar devam ediyor - 2. Resim

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangınında çalışmalar devam ediyor - 3. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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