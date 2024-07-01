Yakutistan'da orman yangını alarmı! 'Acil durum' ilan edildi

107 YANGINLA MÜCADELE SÜRÜYOR Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yakutistan'da 331 bin hektar alanda çıkan 107 yangınla mücadelenin sürdüğü ifade edildi. Toplam 1500 kişi ve 100 araçla yangınlara müdahale edildiği bilgisine yer verilirken, bölgede aynı zamanda "acil durum" ilan edildiği kaydedildi. İlgili Haberler Zelenskiy'i kahreden saldırı! Rusya vurdu, çocuklar öldü

Dünyadaki ormanlık alanların yaklaşık yüzde 20'sine ev sahipliği yapan Rusya, iklimine rağmen her yıl yangınlarla mücadele etmek zorunda kalıyor. Yüz ölçümü olarak Rusya topraklarının beşte birini kapsayan Yakutistan'da ise şu anda orman yangınları alarmı verilmiş durumda.