Aydın Çine'de orman yangını

Aydın Çine'de bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.

Aydın'ın Çine ilçesi Kabalar Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale ediyor.