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Orman yangınları nedeniyle Türkiye genelinde 40 ilde ormanlara giriş yasaklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Orman yangınları nedeniyle Türkiye genelinde 40 ilde ormanlara giriş yasaklandı
Orman Yangını, Meteoroloji, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Marmara'da 9, Ege'de 7, Akdeniz'de 9, İç Anadolu'da 7, Karadeniz'de 6, Güneydoğu Anadolu’da 2 ildeki ormanlara farklı tarihlerde giriş yapılamayacak.

Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Marmara'da 9, Ege'de 7, Akdeniz'de 9, İç Anadolu'da 7, Karadeniz'de 6, Güneydoğu Anadolu’da 2 ildeki ormanlara farklı tarihlerde giriş yapılamayacak.

Orman yangınları nedeniyle Türkiye genelinde 40 ilde ormanlara giriş yasaklandı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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