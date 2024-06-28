Orman yangınları nedeniyle Türkiye genelinde 40 ilde ormanlara giriş yasaklandı
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Marmara'da 9, Ege'de 7, Akdeniz'de 9, İç Anadolu'da 7, Karadeniz'de 6, Güneydoğu Anadolu’da 2 ildeki ormanlara farklı tarihlerde giriş yapılamayacak.
Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Marmara'da 9, Ege'de 7, Akdeniz'de 9, İç Anadolu'da 7, Karadeniz'de 6, Güneydoğu Anadolu’da 2 ildeki ormanlara farklı tarihlerde giriş yapılamayacak.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı