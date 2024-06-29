İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçeleri dışında Selçuk'ta da yangın çıktı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Haziran 2024 18:43 - Güncelleme: 29 Haziran 2024 18:49 - Güncelleme:

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29 Haziran günü İzmir'de meydana gelen yangınlar devam ederken bir haber de Selçuk'tan geldi. Ekiplerin müdahale ettiği Menderes ve Çeşme orman yangınlarından sonra Selçuk'ta çıkan söndürüldü mü, söndü mü merak edildi.