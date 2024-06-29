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İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçeleri dışında Selçuk'ta da yangın çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

29 Haziran günü İzmir'de meydana gelen yangınlar devam ederken bir haber de Selçuk'tan geldi. Ekiplerin müdahale ettiği Menderes ve Çeşme orman yangınlarından sonra Selçuk'ta çıkan söndürüldü mü, söndü mü merak edildi.

Bugün İzmir'in 2 ilçesinde çıkan orman yangınlarının ardından Selçuk ilçesinde de yeni bir yangın meydana geldi. Pamucak bölgesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürerken ekipler müdahale ediyor.

İZMİR SELÇUK ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ SON DAKİKA?

29 Haziran günü İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçesinde meydana gelen yangınlara bir de Selçuk eklendi. Pamucak bölgesine çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken 4 helikopter ve 5 uçak ile müdahale edilirken ekipleri havadan ve karadan çalışmaya devam ediyor.

Selçuk ilçesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle şiddetini artırırken Kuşadası'na ulaştı. Pamucak Mahallesi'ndekinin sebebi henüz bilinmezken Kuşadası'nda ormanlık alana ulaştı.

İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçeleri dışında Selçuk'ta da yangın çıktı - 1. Resim

Aydın-İzmir otobanı trafiğe kapatılırken Kuşadası'na gidecekler Çamlık Mahallesi'nden yolculuk yapıyor. Aydın Valisi Yakup Canbolat ise incelemelerde bulunmak adına bölgeye gidiyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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