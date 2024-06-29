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İzmir'deki orman yangını dumanı Kuşadası’na ulaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İzmir&#039;deki orman yangını dumanı Kuşadası’na ulaştı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir’in Selçuk ilçesi yakınlarında meydana gelen orman yangının ardından vatandaşlar Kuşadası'nda yangın mı var son dakika aramasını yapmaya başladı. İzmir'de olan yangının dumanları Kuşadası'na kadar ulaşırken yangında son durum araştırılıyor.

29 Haziran günü İzmir'de olan orman yangının ardından yoğun dumanlar Kuşadası'na kadar ulaştı. Dumanları gören vatandaşlar ise yangın mı çıktı, nerede merak etmeye başladı. Ekipler yangına müdahale etmeye devam ediyor.

KUŞADASI YANGIN MI VAR SON DAKİKA?

29 Haziran günü İzmir’in Selçuk ilçesinde çıkan yangın rüzgar sebebiyle yayılmaya başlarken dumanlar Kuşadası'na kadar ulaştı. Dumanların güneş ışınlarını engellemesinin ardından karanlık büründü.

İzmir'deki orman yangını dumanı Kuşadası’na ulaştı - 1. Resim

Yangın sebebiyle yaşayan vatandaşlar endişelenirken yangının kontrol altına alınması için ekipler seferber edildi. Sebebi henüz bilinmeyen yangın için çalışmalar sürüyor. Güneşin önüne geçen duman bulutlarıyla beraber ortaya çıkan görüntü sosyal medyada gündem oldu.

İzmir'deki orman yangını dumanı Kuşadası’na ulaştı - 2. Resim

İzmir'deki orman yangını dumanı Kuşadası’na ulaştı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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