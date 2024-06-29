İzmir'deki orman yangını dumanı Kuşadası’na ulaştı

İzmir’in Selçuk ilçesi yakınlarında meydana gelen orman yangının ardından vatandaşlar Kuşadası'nda yangın mı var son dakika aramasını yapmaya başladı. İzmir'de olan yangının dumanları Kuşadası'na kadar ulaşırken yangında son durum araştırılıyor.

29 Haziran günü İzmir'de olan orman yangının ardından yoğun dumanlar Kuşadası'na kadar ulaştı. Dumanları gören vatandaşlar ise yangın mı çıktı, nerede merak etmeye başladı. Ekipler yangına müdahale etmeye devam ediyor.

KUŞADASI YANGIN MI VAR SON DAKİKA?

29 Haziran günü İzmir’in Selçuk ilçesinde çıkan yangın rüzgar sebebiyle yayılmaya başlarken dumanlar Kuşadası'na kadar ulaştı. Dumanların güneş ışınlarını engellemesinin ardından karanlık büründü.

Yangın sebebiyle yaşayan vatandaşlar endişelenirken yangının kontrol altına alınması için ekipler seferber edildi. Sebebi henüz bilinmeyen yangın için çalışmalar sürüyor. Güneşin önüne geçen duman bulutlarıyla beraber ortaya çıkan görüntü sosyal medyada gündem oldu.