Soma'da orman yangına müdahale devam ediyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Temmuz 2024 13:25 - Güncelleme: 3 Temmuz 2024 13:30 - Güncelleme:

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3 Temmuz günü Soma'da çıkan orman yangınının ardından vatandaşlar söndürüldü mü, son durum nedir merak ederken ekipler bölgeye ulaştı. Havadan ve karadan devam eden çalışmalar devam ederken Soma'daki yangın neden ve nereden çıktı araştırılmaya başlandı.