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Soma'da orman yangına müdahale devam ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

3 Temmuz günü Soma'da çıkan orman yangınının ardından vatandaşlar söndürüldü mü, son durum nedir merak ederken ekipler bölgeye ulaştı. Havadan ve karadan devam eden çalışmalar devam ederken Soma'daki yangın neden ve nereden çıktı araştırılmaya başlandı.

Bugün öğlen saatlerinde başlayan orman yangınında çalışmalar sürerken ekipler olay yerine sevk edildi. Yaz aylarının gelmesiyle beraber başlayan yangınların son durumları araştırılırken birçok araç ile beraber söndürmeye devam ediliyor.

SOMA ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ SON DAKİKA?

3 Temmuz günü öğlen saatlerinde başlayan yangın, dumanların görülmesi ve ihbar edilmesi sonucu söndürülmeye başlandı. Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmaları sürerken havadan da destek veriliyor.

Soma'da orman yangına müdahale devam ediyor - 1. Resim

MANİSA ORMAN YANGINI NEREDE ÇIKTI 3 TEMMUZ?

Darkale Mahallesi'ndeki çıkan yangın ormanlık alanda meydana gelirken Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 5 su ikmal ve 1 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri söndürmeye çalışıyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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