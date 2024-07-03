Yunanistan eski başbakanı Yorgo Papandreu'dan orman yangınlarına karşı ortak mücadele çağrısı

Kuşadası'na ziyarete gelen Yunanistan'ın eski başbakanı Yorgo Papandreu, iki ülkede de artan orman yangınlarına dikkat çekti. Barış tohumlarını büyüyeceğine dikkat çeken Papandreu, "Orman yangınlarına karşı da birlikte mücadele etmeliyiz" dedi.

Yaz aylarının gelmesiyle başlayan yangınlar Türkiye'yi zor durumda bıraktığı kadar, Yunanistan'ı da derinden etkiliyor. Eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, Türkiye ve Yunanistan'ın sıklıkla orman yangınlarıyla mücadele ettiğini belirterek, birlikte mücadele çağrısı yaptı.

PAPANDREU KUŞADASI'NA GELDİ

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in davetlisi olan Papandreu, beraberindeki heyetle İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'na geldi.

Papandreu, eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem anısına yapılan anıta karanfil bıraktı, yıllar önce İsmail Cem'le barışı simgelemek için diktikleri zeytin ağacının önünde fotoğraf çektirdi.

Burada konuşma yapan Papandreu, Kuşadası'nda duygu dolu anlar yaşadığını söyledi.

YANGINLARA KARŞI ORTAK MÜCADELE MESAJI

Gördüğü misafirperverlik için teşekkür eden Papandreu, şöyle devam etti.

"İsmail Cem gibi benim hayatımda büyük öneme sahip bir arkadaşın yanında olmak çok büyük bir onur. İsmail Cem ile yıllar önce her iki millet arasında attığımız dostluk ve barış temellerinin ne kadar sağlam olduğunu bugün Samos'ta görebilirsiniz. Türkiye ve Yunanistan'da sıklıkla orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Doğaya karşı her zaman sorumluluklarımız var. Biz birbirimizden ayrı değiliz. Biz bir aradayız. Bu tür olayların karşısında ortak hareket etmeliyiz. Kuşadası'nda sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyum."

"BARIŞ TOHUMLARINI DA BÜYÜTECEK"

Kuşadası Belediye Başkanı Günel de "Ben inanıyorum İsmail Cem ve Papandreu'nun o gün dikmiş oldukları fidan, bugün nasıl büyük bir zeytin ağacı olduysa, bugün ekilen barış tohumları iki ülke arasında da her geçen gün büyüyecek ve yeşerecek." dedi.