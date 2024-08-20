İzmir'den sevindiren haber! Günler süren yangın kontrol altında

İzmir Menderes'te 17 Ağustos tarihinde başlayan orman yangını, yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Polise ateş açtı, bakın başına ne geldi

Polise ateş açtı, bakın başına ne geldi

İzmir Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 17 Ağustos'ta kopan elektrik telinin oluşturduğu kıvılcımdan çıktığı belirtilen yangına gün doğumuyla birlikte yeniden havadan müdahale edilmeye başlandı.

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KONTROL ALTINA ALINDI

Yangının sarp arazide tütme şeklinde etkili olduğu, alevlenme ve yayılmanın görülmediği, rüzgarın etkisini artırması ihtimaline karşı karadan ve havadan tedbir alındığı ifade edildi. Yoğun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

MENDERES YANGINI

Menderes'te 17 Ağustos'ta saat 16.45 civarında çıkan yangına 5 uçak, 8 helikopter, 18 arazöz ve 7 su ikmal aracıyla müdahale edilmiş, İzmir Valisi Süleyman Elban yangının kopan elektrik telinin çıkarmış olduğu kıvılcımdan kaynaklandığını açıklamıştı.