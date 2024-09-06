İzmir'in oksijeni bitmiş! Körfez pislik içinde

İzmir Körfezi’nin âdeta can çekiştiğini vurgulayan Bakan Kurum “Denizdeki atık su kaynaklı amonyak miktarı, olması gerekenden tam 50 kat daha fazla. Ekosistem tamamen çökme noktasına geldi” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplu balık ölümlerinin ardından bilim adamları ile TUBİTAK Marmara Gemisi’nde İzmir Körfez’ini inceledi. Körfezin, dünyanın göz bebeği olan bir tabiat harikası olduğunu söyleyen Bakan Kurum “Maalesef bugün âdeta can çekişiyor.Karadan gelen kirlilik nedeniyle artık nefes alamıyor. Balıklarımız toplu ölümler yaşıyor. Körfez’in farklı noktalarında deniz suyu numuneleri aldık. Üzülerek söylüyorum, denizdeki atık su kaynaklı amonyak miktarı, olması gerekenden tam 50 kat daha fazla. Yani evsel ve endüstriyel atıklar suya arıtılmadan karıştırılıyor” dedi.

Bu durumun koku problemiyle birlikte insan sağlığını tehdit ettiğini vurgulayan Kurum şöyle konuştu: Oksijen seviyesi 6 miligram/litre olması gerekirken yer yer 0’a kadar düşmüş. İzmir Büyükşehir Belediyesince yapılan İzleme sonuçlarında da kirlilik parametrelerinin, özellikle 2020’den sonra ciddi artış gösterdiği görülüyor. Şu anda İç Körfez’de zararlı maddeler sınır değerlerinden tam iki kat daha fazla. Maalesef denizdeki su hareketliliği ve sirkülasyonu artık durma noktasına geldi. Körfezimizin bazı bölgelerinde hayat kalmadı. Körfez’e dökülen yedi derenin durumuna bakıldığında sonucun içler acısı olduğunu görüyoruz. Bugün derelerdeki su, ‘organik kirlilik’ açısından tarihin en kötü durumundadır.

"ARITILMADAN DÖKÜLÜYOR’"

Çiğli Atık su Arıtma Tesisinden 23 Ağustos’ta alınan numunenin analiz sonucu üzücü. Olması gereken katı atık değeri limitin tam 4 katına çıkmış. Arıtma tesisinin kurulu kapasitesi, günde yaklaşık 605 bin metreküptür. Ama tesise gelen atık su miktarı günlük 700 bin metreküpü aşıyor. Çok yüksek miktarda katı atık, orta körfeze arıtılmadan doğrudan dökülüyor. İzmir Körfezi’mizin dibinde birikiyor, dip çamurunu artırıyor ve canlı hayatını derinden etkiliyor. Körfez’de yaşanan bu durum büyük bir çevre felaketi. Ekosistem artık tamamen çökme noktasına geldi.

KİRLİLİĞE KARŞI YOL HARİTASI

Bakan Murat Kurum “İzmir Körfezi’nin içler acısı hâle gelmesinin sorumluları seçim meydanlarında Körfez’de yüzeceğiz diyen ama görevdeyken tek bir adım atmayanlardır” dedi. Bakanlık olarak, sorumluları izleme ve denetim görevini yapmayı kararlılıkla sürdüreceklerini bildiren Kurum “Bilim kurulu da oluşturuldu. Bilim adamlarımız, İzmir’deki yerel yöneticiler için kirlilikle mücadeleye dair yol haritası çıkarıp ev ödevleri verecek. Biz de belediyeleri anlık takip edeceğiz. Yönetim zafiyeti söz konusuysa uyaracağız. Körfez, kendi hâline terk edilemez, görmezden gelinemez” ifadelerini kullandı.