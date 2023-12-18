Jahrein'e Kılıçdaroğlu iddianamesi! "Ceza almasını sağlayacağız"

18 Aralık 2023 12:34 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 12:58

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada 'Jahrein' olarak bilinen Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Sonuç hakkında 'kamu görevlisine hakaret' suçundan iddianame hazırlandı. Haberi X hesabından duyuran Kılıçdaroğlu'nun avukatı, "Ceza almasını sağlayacağız" dedi. Olayın ardından, Kılıçdaroğlu'nun gençlere "İstediğiniz gibi tweet atabileceksiniz, özgürlük vereceğim size" vaadi akıllara geldi.

'Jahrein' olarak bilinen ve X hesabı üzerinden muhalefetin hatalarını sıklıkla eleştiren Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç hakkında 'kamu görevlisine hakaret'ten iddianame hazırlandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, iddianame hazırlanmasını "Sözümüzü tuttuk!" ifadesiyle duyurdu. Çelik, Sonuç'un ceza almasını sağlayacaklarını ifade etti.

‘CEZA ALMASINI SAĞLAYACAĞIZ’

Çelik’in paylaşımı şöyle:

"7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, ahlaksızca hakaretler savuran Ahmet Sonuç (Jahrein) isimli şahıs hakkında gereğini yapacağımızı söylemiştik.

Sözümüzü tuttuk!

Yaptığımız başvuru sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Sonuç hakkında Kamu Görevlisine Hakaret Suçundan İddianame düzenledi!

Ceza almasını sağlayacağız..."

KILIÇDAROĞLU, 'ŞEREFSİZ' VE 'APTAL' KELİMELERİNİ HAKARET SAYDI

İddianamede Sonuç'un "Neyi kutluyorsunuz lan siz? Pişmiş kelleler. Yüzlerce mesaj aldım gençlerden. ‘Ülkeden nasıl kaçarım? Hayatım bitti. Şeriat mi gelecek? İntihar edeceğim hakkını helal et’ diye. Referandumdu, domuz bağıydı, son seçimdi diye aksiyete hastası ettiniz gençleri. Şerefsizler” ve "Aptallardan kastım CHP yönetimi ve millet ittifakı adayıydı. Yanlış anlaşılmaya açık bir tweet olmuş" ifadeleri yer aldı.

Sonuç’un ifadesinde geçen 'şerefsizler' ve 'aptal' ifadesinin hakaret suçu oluşturduğu belirtildi. Konuya ilişkin ifadesinde Sonuç, söz konusu paylaşımları kendisinin yaptığını ancak herhangi bir hakarette bulunmadığını öne sürdü.

"İSTEDİĞİNİZ GİBİ TWEET ATABİLECEKSİNİZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı olması halinde kendisini dilediği gibi eleştirebileceklerini söylemişti. Gençlere özgürlük vereceğini öne süren Kılıçdaroğlu şunları kaydetmişti:

"Çok açık ve net söylüyorum. Gençler bir tweet attığında annesi, babası uyarır, ‘Aman ha kızım ne yapıyorsunuz, başına bela gelecek.’ Gençler size sözüm var, istediğiniz gibi tweet atın, hiç endişe etmeyin, özgürlüğü vereceğim size. İstediğiniz gibi atabileceksiniz."